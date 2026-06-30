El Real Madrid vende a Nico Paz al Como y se guarda una opción de recompra

Archivo - 12 April 2026, Italy, Como: Como's Nico Paz celebrates scoring his side's second goal during the Italian Serie A soccer match between Como 1907 and Inter Milan at the Giuseppe Sinigaglia Stadium. Photo: Tiziano Ballabio/LiveMedia-IPA/ZUMA Press - Tiziano Ballabio/LiveMedia-IPA/Z / DPA - Archivo

MADRID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid ha llegado a un acuerdo con el Como 1907 italiano para el traspaso del centrocampista hispano-argentino, que militó como cedido la pasada temporada en el conjunto dirigido por Cesc Fàbregas, aunque se ha reservado una opción unilateral de recompra del futbolista.

"El Real Madrid CF, el Como 1907 y Nico Paz han alcanzado un acuerdo para que el jugador permanezca la próxima temporada 2026-2027 en el club italiano", anunció el club blanco.

Sin embargo, desveló también que se reserva una opción de recompra. "Dicho acuerdo, que se ha llevado a cabo a petición del propio jugador, contempla asimismo que el Real Madrid mantiene una opción unilateral de recompra de los derechos federativos de Nico Paz para la temporada 2027-2028", apuntó.

El mediocentro, de 21 años e internacional por Argentina a pesar de haber nacido en Santa Cruz de Tenerife, se formó en las categorías inferiores del Real Madrid. En 2024, puso rumbo al Como del español Cesc Fàbregas, con el que jugará la Liga de Campeones la próxima campaña.