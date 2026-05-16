El Real Madrid visita al Sevilla en pleno alboroto

Archivo - January 17, 2026, Madrid, Madrid, Spain: Kylian Mbappe of Real Madrid CF and Real Madrid head coach Alvaro Arbeloa during La Liga football match between Real Madrid CF and Levante UD at Santiago Bernabeu Stadium in Madrid, Spain, January 17, 2 - Europa Press/Contacto/Ruben Albarran - Archivo

MADRID, 16 May. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid visitará al Sevilla FC en la jornada 37 de LaLiga EA Sports, en pleno alboroto para el conjunto madrileño por la convocatoria de elecciones a su presidencia y el posterior cruce de declaraciones entre su entrenador y su principal jugador estrella, mientras que los sevillanos querrán estar tranquilos después de muchos meses de tumulto.

El Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán abrirá sus puertas para la penúltima fecha del largo calendario liguero, un partido entre dos equipos que al inicio de curso aspiraban a cotas más altas y, sobre todo, a no estar lanzándose pullitas en plena primavera, cuando se lucha por los grandes objetivos. Sin embargo, así están ahora ambos planteles, a la gresca.

Por parte sevillista, las turbulentas aguas parecen haberse calmado tras acercarse a la permanencia una temporada más en Primera División y por la más que probable venta del club a un conglomerado empresarial de Sergio Ramos. La presidencia de José María del Nido Carrasco ha sido casi una tortura y ahora podría confirmarse en breve su paso a un lado.

En lo deportivo, sus tres últimas victorias seguidas, a cada cual más agónica, han alejado al Sevilla del descenso. Su más reciente remontada (2-3) ante el Villarreal situó a los pupilos de Luis García Plaza con 43 puntos, cuatro más que el Mallorca ocupando la decimoctava posición; y mirando hacia arriba, el séptimo lugar está a cinco puntos de distancia.

Alcanzar ese puesto, que da acceso a la Conference League 2026-27, parece difícil porque solo quedan seis puntos en liza de esta tumultuosa temporada para un Sevilla que en casa no vence al Real Madrid desde el 26 de septiembre de 2018. Muchas caras han cambiado desde entonces, si bien entre los merengues puede que vayan a cambiar aún más este verano.

Se especula desde hace tiempo con un nuevo inquilino de su banquillo, pues la etapa de ÁLvaro Arbeloa se prevé corta debido al bajón de los últimos meses. La Champions League se esfumó en cuartos de final y el título de esta Liga quedó matemáticamente imposible tras perder (2-0) el Clásico del 10 de mayo, coronándose ahí el FC Barcelona en su estadio.

Dos días después de eso, el presidente merengue Florentino Pérez dio una rueda de prensa sui géneris para descartar su dimisión y anunciar una nueva convocatoria electoral. Un día más tarde aclaró conceptos durante una entrevista exclusiva con La Sexta y luego la entidad blanca concretó los plazos para presentar cualquier candidatura al respecto.

A rebufo de todo ello, el pasado jueves se vio en el Estadio Santiago Bernabéu un particular plebiscito hacia Arbeloa y varios jugadores, con sonora pitada en especial hacia Kylian Mbappé. A la conclusión de ese partido ante el Real Oviedo, poco importó la victoria (2-0) porque en zona mixta el delantero francés se despachó a gusto con los periodistas.

Contraprogramando la rueda de prensa de Arbeloa, Mbappé dijo que ve normal los pitos hacia él y sus compañeros por no haber conquistado este curso ningún título y explicó asuntos relativos a un viaje suyo a Italia pese a su lesión. También restó importancia a no jugar de titular porque "el míster" le había dicho que es "el cuarto delantero de la plantilla".

El mismo Arbeloa lo rebatió, así que de cara al once titular en el Pizjuán ni siquiera es seguro quién será la punta del ataque madridista. Aparte de eso, siguen de baja Rodrygo Goes, Éder Militão, Arda Güler y Ferland Mendy; y por parte del Sevilla, continúan ausentes Manu Bueno, Marcão, Fede Gattoni, Joan Jordán, Fábio Cardoso y Adnan Januzaj.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

SEVILLA FC: Vlachodimos; Carmona, Castrín, Kike Salas, Suazo; Vargas, Gudelj, Agoume, Ejuke; Alexis Sánchez y Adams.

REAL MADRID: Courtois; Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, Fran García; Camavinga, Tchouaméni; Brahim, Bellingham, Vinícius; y Mbappé.

--ÁRBITRO: Sánchez Martínez (C. Murciano).

--ESTADIO: Ramón Sánchez-Pizjuán.

--HORA: 19.00/DAZN.