El Real Madrid visitará La Cerámica el sábado 24 de enero y el Barça recibirá al Oviedo el domingo 25

Archivo - October 4, 2025, Madrid, Madrid, Spain: Sergi Cardona of Villarreal CF is seen while players of Real Madrid celebrates a goal during the LaLiga EA Sports football match between Real Madrid CF and Villarreal CF at Estadio Santiago Bernabeu on Oct - Europa Press/Contacto/Alberto Gardin - Archivo
MADRID, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -
LaLiga oficializó este lunes los horarios de la jornada 21 de LaLiga EA Sports 2025-26, que arrancará el viernes 23 de enero a partir de las 21.00 horas con el partido entre Levante UD y Elche CF, y en la que el Real Madrid visitará el Estadio de la Cerámica el sábado 24 a las 21.00 horas y el FC Barcelona recibirá al Real Oviedo al día siguiente a partir de las 16.15 horas.
La vigesimoprimera jornada de Primera División estará marcada por el duelo entre el Villarreal CF y el Real Madrid para cerrar el sábado 24 de enero (21.00) con los amarillos cuajando una gran primera vuelta que los sitúa en tercera posición por lo que esta salida para los pupilos de Xabi Alonso se antoja complicada. Ese mismo día, antes se disputará el Rayo Vallecano-CA Osasuna (14.00), el Valencia CF-RCD Espanyol (16.15) y el Sevilla FC-Athletic Club (18.30).
La jornada dominical se abrirá en el Riyadh Air Metropolitano con el Atlético de Madrid-RCD Mallorca (14.00) y posteriormente será turno del actual campeón de Liga, el FC Barcelona, que recibirá al Real Oviedo (16.15). Se cerrará el domingo 25 de enero con el Real Sociedad-Celta (18.30) y el Deportivo Alavés-Real Betis (21.00). Para el lunes 26 de enero quedará el Girona FC-Getafe CF (21.00).
--HORARIOS DE LA JORNADA 21 DE LALIGA EA SPORTS.
-Viernes 23 de enero.
Levante - Elche 21.00 horas.
-Sábado 24 de enero.
Rayo Vallecano - Osasuna 14.00 horas.
Valencia - Espanyol 16.15 horas.
Sevilla - Athletic Club 18.30 horas.
Villarreal - Real Madrid 21.00 horas.
-Domingo 25 de enero.
Atlético de Madrid - Mallorca 14.00 horas.
Barcelona - Real Oviedo 16.15 horas.
Real Sociedad - Celta 18.30 horas.
Alavés - Betis 21.00 horas.
-Lunes 26 de enero.
Girona - Getafe 21.00 horas.