El Real Madrid visitará Dubai y el Barça recibirá al Efes en la primera jornada de Euroliga

Archivo - Real Madrid - Hapoel IBI Tel Aviv - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Euroliga anunció este miércoles su calendario para la temporada 2026/27, donde compiten Real Madrid, Barça, Kosner Baskonia y Valencia Basket como equipos españoles en busca de estar en la final del próximo 30 de mayo.

El conjunto blanco empezará su campaña continental contra el Dubai Basketball de Xavi Pascual a domicilio, el 24 de septiembre a las 18.00. El Real Madrid empieza nuevo proyecto a las órdenes de Pedro Martínez, después de que el técnico catalán dejara el Valencia Basket, al que llevó a su primera 'Final Four'.

El camino valenciano, con Xavi Albert en su banquillo, aspira a repetir o mejorar la mejor campaña de su historia y empezará en casa del Besiktas Istanbul, el viernes 25 a las 19.00. Por su parte, el Barça, bajo las riendas de Aleksander Sekulic, debutará en el Palau contra el Anadolu Efes de Pablo Laso el 24 a las 20.30.

El primer Clásico tendrá lugar el 3 de diciembre en el Movistar Arena y el de vuelta será el 5 de marzo en el Palau. Mientras, el Baskonia será el primer rival del vigente campeón Olympiacos, el jueves 24 en el Fernando Buesa Arena a las 20.30. Será la segunda temporada con 38 jornadas y 20 participantes, con 10 semanas de doble jornada, y una Fase Regular hasta el 16 de abril.

Los seis primeros clasificados accederán directamente a los 'playoffs', mientras que del séptimo al décimo jugará el 'play-in' entre el 20 y el 23 de abril, para después disputarse las series de cuartos de final. La sede de la 'Final Four' está aún por confirmar, pero las semifinales serán el 28 de mayo y la final, el 30.