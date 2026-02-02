Archivo - Mario Hezonja of Real Madrid and Nikolaos Rogkavopoulos of Panathinaikos in action during the Turkish Airlines Euroleague 2025/26, Regular Season Round 11 match played between Real Madrid and Panathinaikos AKTOR Athens at Movistar Arena on Novem - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

El Real Madrid vive un duro e importante examen en Atenas

El conjunto madridista vuelve a poner a prueba su fiabilidad a domicilio en la Euroliga en un duelo directo contra el Panathinaikos

MADRID, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid arrancará este martes una nueva exigente doble jornada semanal en la Fase Regular de la Euroliga 2025-2026 y lo hará con una primera visita (20.15 horas) a un rival directo como el Panathinaikos griego, un examen de nivel para comprobar sus sensaciones y juego cuando sale de su fortín del Movistar Arena.

El equipo madridista afronta otra semana dura en la máxima competición continental, que sigue sin dar demasiado respiro, y que además le tocará con doble cita a domicilio, su talón de Aquiles esta temporada como quedó demostrado la pasada semana con un nuevo e inoportuno tropezón.

El conjunto que entrena Sergio Scariolo vio frenado su gran momento en la cancha del Paris Basketball francés, que le derrotó por 98-92 para endosarle su octava derrota lejos del Movistar Arena, la quinta de un rival que está por debajo del 'Top 10', un lastre que le está costando al once veces campeón de Europa estar mucho más arriba en la clasificación.

De momento, pese al revés en la capital francesa, el Real Madrid se mantuvo en el 'Top 6', quinto, gracias al resto de resultados de la jornada con un balance de 16-9, empatado con el Valencia Basket (4º) y el Barça (6º), y con un triunfo de ventaja sobre el AS Monaco, el Estrella Roja y el Panathinaikos, primer rival de esta doble salida a domicilio que cerrará con otra complicada visita al Dubai BC.

El 'PAO', otro de los candidatos a la 'Final a Cuatro' de esta Euroliga, no está siendo esta temporada demasiado regular ni tampoco está logrando hacer de su pabellón un fortín con un balance de 8-4, con tres de las derrotas en sus seis últimos encuentros como local en el OAKA.

Aún así, el equipo que dirige Ergin Ataman, octavo clasificado, viene de dos salidas consecutivas, saldadas con derrota ante el Maccabi Tel Aviv israelí (75-71) y victoria sufrida ante el colista ASVEL Villeurbanne francés (78-79), dos partidos donde echó de menos al escolta Kendrick Nunn.

Sin embargo, el estadounidense, aquejado de una lesión de tobillo, podría reaparecer en la visita del conjunto madridista y elevar las prestaciones ofensivas del Panathinaikos, el único capaz hasta el momento de ganar en el Movistar Arena, haciéndolo además con autoridad (77-87).

En aquel partido brilló el exNBA Kenneth Faried (16 puntos y 8 rebotes), aunque su impacto ya no es tan importante e incluso no es una pieza excesivamente usada por el carismático Ataman que sigue teniendo otros recursos como el veterano base Kostas Sloukas, el alero turco Cedi Osman o el alero español Juancho Hernangómez, pero que por dentro no tiene tanto poderío más allá de Richaun Holmes.

El Real Madrid, al que no se le ha dado demasiado bien el 'PAO' en sus últimos duelos, final de la Euroliga de 2024 incluida, y que cayó de forma clara en su última visita a la cancha ateniense (85-70), deberá volver a recuperar su mejor versión defensiva como clave para apuntalar sus opciones en un choque donde no Scariolo no podrá contar ni con Theo Maledon ni con Gaby Deck, aunque recupera a Alberto Abalde y Andrés Feliz.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

PANATHINAIKOS: Sloukas, Grant, Osman, Hernangómez y Holmes --posible quinteto inicial-- Shorts, Nunn, Mitoglou, Faried, Rogkavopoulos, Kalaitzakis, Grigonis, Samodurov y Toliopoulos.

REAL MADRID: Campazzo, Abalde, Hezonja, Okeke y Tavares --posible quinteto inicial--; Lyles, Garuba, Feliz, Llull, Kramer, Len, Procida y Almansa.

--ÁRBITROS: Belosevic, Jovcic y Zamojski.

--PABELLÓN: Telekom Center Athens.

--HORA: 20.15/Movistar Deportes.