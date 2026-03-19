Archivo - Sylvain Francisco of Zalgiris Kaunas and Theo Maledon of Real Madrid in action during the Turkish Airlines EuroLeague Regular Season Round 12 match between Real Madrid and Zalgiris Kaunas at Movistar Arena on November 20, 2025 in Madrid, Spain. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press - Archivo

El Real Madrid vuelve a examinarse a domicilio en un duelo clave

El conjunto de Sergio Scariolo tiene un choque directo en la Euroliga con el Zalgiris para asentarse en el 'Top 4' y acercar el 'Top 6'

MADRID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid volverá a examinar su fiabilidad a domicilio en la Fase Regular de la Euroliga 2025-2026 en una importante visita este viernes (19.00 horas) al Zalgiris Kaunas lituano, un rival directo por el 'Top 6' y al que podría alejar de esa pelea en caso de derrotarle.

El conjunto madridista llega bien posicionado a la recta decisiva de la primera fase de la máxima competición continental y se va a jugar muchas de sus opciones de acabar entre los cuatro primeros, y lograr así el 'factor cancha' en los 'playoffs', en las cuatro salidas que le restan en sus últimos siete encuentros, además de esta del Zalgirio Arena, otras dos claves ante equipos que pelean por el Top 4' como el Olympiacos griego y el Fenerbahce turco, enmarcadas además en una de las dos dobles jornadas semanales que restan.

Choques en su fortín del Movistar Arena ante otros dos rivales directos como el Hapoel Tel Aviv israelí y el Estrella Roja serbio completan lo más exigente del camino final de la larga y extenuante Fase Regular de esta igualada Euroliga donde también tendrá una siempre compleja visita al Fernando Buesa Arena y una nueva recepción a Pablo Laso y su Anadolu Efes turco.

Siete partidos en menos de un mes donde el Real Madrid espera posicionarse lo mejor posible para pelear por volver a la 'Final a Cuatro' de Atenas y donde no tiene tampoco demasiado margen para el fallo, empezando en Kaunas, donde tiene en juego una victoria muy importante ya que el Zalgiris marcha séptimo a tres triunfos y de batirle seguramente le apartaría de la pugna por el 'Top 6', que evita el 'Play-in'.

Pero para ello, el equipo que entrena Sergio Scariolo tiene que aparcar las dudas que lleva en la maleta cada vez que sale fuera de Madrid en la máxima competición continental con sólo cinco alegrías en diez salidas. Ganó en la última, en Belgrado ante Partizán, con muchos apuros (73-77), y ahora intentará hacerlo ante un rival siempre fuerte ante su público y que estuvo cerca de batirle en casa (100-99), aunque le ha batido en sus dos últimas visitas al Zalgirio Arena.

Allí, el once veces campeón de Europa llega subido en otra buena racha, con cuatro triunfos seguidos, tres en el Movistar Arena, entre ellos el de la semana pasada con mucha autoridad sobre el Valencia Basket (96-79), y con una buena ventaja sobre sus rivales en la Liga Endesa, que le hace tener algo más de tranquilidad antes del Clásico del domingo en el Palau Blaugrana.

El Zalgiris, por su parte, vuelve a Kaunas tras dos derrotas seguidas a domicilio (Valencia Basket y Panathinaikos) en busca de encadenar su quinta victoria seguida como local después de ganar a cuatro rivales de entidad como Olympiacos, Hapoel, AS Monaco y Estrella Roja. Un equipo que está jugando un buen baloncesto, con casi 89 puntos y 19,5 asistencias de media por partido, y siendo el que mejor tira de tres (39,8 por ciento).

El conjunto que entrena Tomas Masiulis está liderado por el base francés Sylvain Francisco, que promedia 17 puntos y 6,4 asistencias, y que ya fue letal en el duelo de la primera vuelta donde firmó su mayor anotación de esta Fase Regular con 33 tantos y un espectacular 7/9 en triples.

Sergio Scariolo no tiene bajas para poner la máxima intensidad en busca de detener el ataque del Zalgiris, frente al que llegarán más descansados Walter Tavares, Gaby Deck y Andrés Feliz, que no jugaron en la clara victoria liguera (95-78) ante el Hiopos Lleida.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

ZALGIRIS KAUNAS: Williams-Goss, Lô, Butkevicius, Sleva y Wright --posible quinteto inicial--; Giedraitis, Francisco, Tubelis, Brazdeikis, Ulanovas, Sirvydis y Birutis.

REAL MADRID: Campazzo, Abalde, Hezonja, Okeke y Tavares --posible quinteto inicial--; Lyles, Feliz, Maledon, Deck, Llull, Garuba, Len, Kramer y Procida.

--ÁRBITROS: Radovic, Ryzhyk y Koljensic.

--PABELLÓN: Zalgirio Arena.

--HORA: 19.00/Movistar+ Plus.