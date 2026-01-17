El Real Oviedo expresa "su profundo malestar y preocupación" con las decisiones arbitrales

Osasuna - Real Oviedo - LALIGA

MADRID, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Real Oviedo lanzó un contundente comunicado este sábado para expresar su "profundo malestar y preocupación ante las decisiones arbitrales acontecidas en las últimas jornadas" de LaLiga EA Sports, después de caer (3-2) ante Osasuna en la jornada 20.

"Ante las decisiones arbitrales acontecidas en las últimas jornadas de competición, el Real Oviedo desea expresar su profundo malestar y preocupación por una serie de condicionantes que están teniendo una incidencia directa en el desarrollo de los encuentros", apunta el club asturiano en un comunicado.

El Oviedo, que reclamó un penalti en El Sadar por una mano que descartó Quintero González pese al avisto del VAR, lamentó además la falta de un "criterio uniforme". "Asimismo, resulta especialmente sorprendente la ausencia de un criterio uniforme en la aplicación de las decisiones en uno y otro campo, circunstancia que genera una evidente sensación de desigualdad", añade.

"Todo ello, sin que en ningún caso deba interpretarse como una excusa ante la obligación del equipo de seguir trabajando con determinación para mejorar sus resultados. Nuestra entidad reclama el respeto que merece y solicita, única y exclusivamente, la aplicación de un criterio justo, equitativo y coherente en la toma de decisiones, que no perjudique al Real Oviedo ni altere el normal desarrollo de la competición", insiste.

Por último, el Oviedo destaca el trabajo de sus jugadores y cuerpo técnico, "plenamente acordes con los valores de nuestro escudo", y el apoyo de la afición en busca de mantenerse en Primera. "Estamos convencidos de que esta actitud se mantendrá intacta en la lucha por alcanzar el objetivo de la permanencia", termina.