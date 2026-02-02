El Real Oviedo traspasa a Josip Brekalo al Hertha de Berlín

Archivo - Josip Brekalo of Real Oviedo in action during the Spanish league, LaLiga EA Sports, football match played between Sevilla FC and Real Oviedo at Ramon Sanchez-Pizjuan stadium on December 14, 2025, in Sevilla, Spain. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista croata Josip Brekalo abandona el Real Oviedo, donde recaló el pasado verano, para jugar en el Hertha de Berlín, después de que ambos clubes hayan llegado este lunes a un acuerdo para su traspaso.

"El Real Oviedo y el Hertha de Berlín han llegado a un acuerdo para que Josip Brekalo recale en el equipo alemán, finalizando su vinculación con el conjunto oviedista", anunció la entidad asturiana.

De esta manera, el futbolista croata, de 27 años, abandona la disciplina ovetense después de disputar 15 partidos oficiales con la elástica carbayona, siete de ellos saliendo como titular.

"El Real Oviedo agradece al extremo su dedicación, entrega y profesionalidad durante el tiempo que ha formado parte de nuestro club, deseándole toda la suerte en su nuevo futuro profesional", manifestó el club.