La Real Sociedad, campeón de Copa del Rey tras batir al Atlético de Madrid en los penaltis

Atlético de Madrid - Real Sociedad, final de Copa del Rey Sevilla - Europa Press/Contacto/Acero

MADRID 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Real Sociedad se proclamó campeón de la Copa del Rey 2025/2026 después de superar (2-2, y 3-4 en los penaltis) al Atlético de Madrid en la final celebrada este sábado en el Estadio de La Cartuja, Sevilla.

Pablo Marín firmó el lanzamiento definitivo que dio a la Real la cuarta Copa de su historia y segunda en cinco años. Antes, el portero 'txuri-urdin' Unai Marrero fue igual de decisivo deteniendo los penaltis de Alexander Sorloth y Julián Álvarez

El equipo vasco se adelantó a los 15 segundos de la final en Sevilla por medio de Ander Barrenetxea y, pese al empate de Ademola Lookman antes del minuto 20, la Real se mantuvo por delante al descanso gracias a un penalti convertido por Mikel Oyarzabal. Un golazo de Julián Álvarez en el minuto 83 forzó la prórroga, donde no hubo cambios, hasta la tanda definitiva.