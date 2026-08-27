Real Sociedad, Celta y Getafe conocen este viernes sus primeros rivales europeos

Archivo - Mikel Oyarzabal of Real Sociedad celebrates a goal during the Spanish Cup, Copa del Rey, Final match played between Atletico de Madrid and Real Sociedad at La Cartuja stadium on April 18, 2026 in Sevilla, Spain. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Real Sociedad, el RC Celta y el Getafe CF conocerán este viernes sus primeros rivales europeos en sus respectivas competiciones, la Liga Europa para el equipo donostiarra y el gallego, y la Conference League para el madrileño.

El conjunto 'txuri-urdin' tendrá algo de ventaja sobre el céltico a la hora de su posible suerte en la liguilla de una Liga Europa en la que ambos se medirán a siete rivales ya que está encuadrado en el bombo 1 y ya evita a posibles candidatos como el Bayer Leverkusen alemán, el AC Milán y la Juventus italianos, el Benfica portugués o los franceses Olympique de Lyon y Olympique de Marsella.

En cambio, estos equipos sí que le podrían tocar al Celta, situado en el bombo 3 donde, por el contrario, están curiosamente los tres representantes de la potente Premier League inglesa (Bournemouth, Crystal Palace y Sunderland).

Por otro lado, en lo que respecta a la Conference League, el Getafe CF, de retorno a Europa seis años después, se medirá en la fase de liga a otros cinco rivales. Los de José Bordalás están en el bombo 3 y no evitarán a alguno de los principales favoritos al título del 1 (Atalanta, Ajax, Mónaco, Friburgo, Sporting Braga y Copenhague).