La Real Sociedad encaja otro palo ante el Anderlecht

MADRID 3 Oct. (EUROPA PRESS) - La Real Sociedad perdió (1-2) este jueves con el Anderlecht en la segunda jornada de la Liga Europa celebrada en el Reale Arena, tres puntos con los que podía contar en casa y que se esfumaron con la remontada belga en el primer tiempo, sin reacción 'txuri urdin'.

Los de Imanol Alguacil se llevaron otro palo en una temporada de pocas alegrías hasta ahora, a pesar de que venían de un 3-0 al Valencia, la segunda victoria de 10 partidos. Ante los belgas, después del empate en Niza, la Real empezó fuerte y marcando, a los cinco minutos con Pablo Marín, pero al final estuvo lejos de su primer triunfo en Europa tras dos jornadas.

Después del gol local, el Anderlecht fue poco a poco igualando el partido, llegando más al arco rival y, con una pegada inesperada, remontó antes del descanso. Luis Vázquez firmó el 1-1 en el minuto 28, cuando los aficionados belgas empezaron a lanzar butacas a los seguidores locales provocando momentos de tensión, y Theo Leoni fusiló quizá el gol de su vida, en el 39', para el 1-2.

La Real repitió un fuerte arranque en el segundo tiempo, pero no encontró el camino al gol. Lo buscó sobre todo con Take Kubo, pero el equipo belga se hizo infranqueable en su muro defensivo. Mikel Oyarzabal entró por Oskarsson y añadió llegadas, aunque el Anderlecht pudo sentenciar a la contra. Así, afloraron de nuevo las carencias de una Real que no funciona como antaño.