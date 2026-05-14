La Real Sociedad entorpece al Girona y el Valencia y el Rayo firman un empate de media tabla

Cristhian Stuani of Girona FC celebrates a goal during the Spanish league, LaLiga EA Sports, football match played between Girona FC and Real Sociedad at Montilivi stadium on May 14, 2026 in Girona, Spain. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El Girona FC ha empatado (1-1) en casa frente a la Real Sociedad durante la jornada 36 de LaLiga EA Sports, consiguiendo los gerundenses poco botín para eludir la zona de descenso, mientras que el Valencia CF y el Rayo Vallecano han firmado un idéntico empate (1-1) para asentarse en la mitad de la tabla.

En el Estadio de Mestalla, los visitantes tuvieron pronto una enorme ocasión para marcar, pero Randy Nteka estrelló su penalti en el poste. La réplica del Valencia llegó al cuarto de hora, con una galopada de Javi Guerra que él mismo acabó en un derechazo duro, desviado por poco.

La siguiente acción peligrosa fue de nuevo del Rayo y supuso el 0-1 en el 20', un cabezazo de Florian Lejeune en un córner botado por Gerard Gumbau. Nada más cumplirse la media hora, el propio Gumbau metió un pase entre línea y Nteka se plantó en un mano a mano con el guardameta rival Stole Dimitrievski, pero éste le adivinó la intención de picar el balón.

Paulatinamente mejoraron los 'ches', ocasión incluida de Luis Rioja, y llegó su 1-1 poco antes del descanso tras un saque de banda donde Javi Guerra aprovechó para esprintar por banda derecha; apuró hasta la línea de fondo, centró raso hacia dentro del área y ahí remachó a gol Diego López con su pie diestro, habiéndose entrometido en la zaga visitante.

En la segunda mitad el ritmo fue algo más trabado, las sustituciones poco ayudaron a ninguno de los dos equipos y, aparte del ímpetu de Sadiq Umar, nadie creó amenazas reales en ataque. César Tárrega tuvo la última en el tiempo añadido, pero mandó fuera su testarazo en un córner. Así, las tablas finales dejaron al Rayo con 44 puntos y al Valencia con 43.

Debido a su empate, ambos cedieron terreno en la lucha por cazar el último puesto de acceso a competición europea, donde la Real Sociedad está ejerciendo de juez indirecto. Con su billete ya seguro para jugar la próxima Europa League gracias a su título de Copa del Rey alzado este curso, el cuadro 'txuri-urdin' visitó este jueves a un rival agobiado.

STUANI RESCATA UN PUNTO

En Montilivi, el atacante local Viktor Tsygankov se topó con el palo en un remate tempranero y la respuesta de Ander Barrenetxea, antes del cuarto de hora, obligó al portero del Girona a hacer una intervención. En ese toma y daca, Arnau Martínez volvió a crear peligro para el arco en el 20', si bien los donostiarras se adelantaron luego en el marcador.

En un córner, Jon Martín ganó el salto a Vitor Reis y a Axel Witsel para cabecear directo al fondo de la red ese 0-1. Antes del intermedio, el portero visitante Álex Remiro hizo un paradón después de un disparo potente de Azzedine Ounahi desde fuera del área, quizá como preludio de lo que estaba por llegar durante la segunda mitad del encuentro.

No en vano, Remiro volvió a tener trabajo y Ounahi volvió a ser gran protagonista de un Girona sin mordiente hasta que apareció el veterano Cristhian Stuani. Habiendo sustituido a Bryan Gil en el descanso, Stuani hizo lo que sabe: incordiar a la defensa contraria hasta rascar premio. Dicho y hecho, en el 66' fabricó Ounahi un pase que cuajó la igualada.

Ahí corrió Arnau Martínez por el costado derecho y centró raso al interior del área, donde Stuani se adelantó a un zaguero de la Real y logró el 1-1 con un remate seco de primeras, de oficio. Aunque el equipo entrenado por Míchel Sánchez buscó más tantos, su adversario cerró los huecos. Esto dejó a los vascos con 45 puntos y a los catalanes con 40.