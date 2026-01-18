Real Sociedad - FC Barcelona - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press

La Real Sociedad frena a un Barça sin puntería

El equipo de Flick tropezó otra vez en Anoeta para sentir al Real Madrid a un punto

MADRID, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona perdió (2-1) este domingo contra la Real Sociedad en la jornada 20 de LaLiga EA Sports celebrada en Anoeta, para ver frenada la racha que lucía de once victorias seguidas y acercarse al Real Madrid a solo dos puntos del liderato.

Los de Hansi Flick volvieron a tropezar en San Sebastián como la pasada temporada, aunque la actuación visitante no mereció seguramente la derrota. El Barça, encabezado por Lamine Yamal, asedió la meta de un gran Alex Remiro y tuvo un puñado de balones a la madera, de ocasiones muy claras y varios goles anulados.

Sin embargo, cuando Marcus Rashford logró el ansiado empate, ya en el segundo tiempo, al gol de Mikel Oyarzabal en el primer acto, Gonçalo Guedes respondió al minuto con el 2-1. Los intentos del Barça murieron en la orilla para, después de ganar la Supercopa y desatar la crisis en el Real Madrid, ver a los blancos a solo un punto con toda la segunda vuelta por delante.

La tamborrada de inicio no se le atragantó de milagro a la afición 'txuri-urdin' y una Real que se fue por delante al descanso con el 1-0 de Oyarzabal a la media hora. El Barça dejó una gran primera mitad, mucho ritmo en ataque, pero la mala fortuna y la precisión del VAR evitaron más de un gol de los visitantes.

Como cabía esperar, el partido fue bonito y de ida y vuelta, con un primer gol anulado a los locales aunque en claro fuera de juego. Aún en el minuto inicial, Pedri la tuvo muy clara tras una jugada de un Lamine Yamal que, tras varios partidos discretos, recuperó su versión más protagonista en sus regates por banda derecha.

Poco después llegó el primero de los tres goles anulados al Barça, de Fermín desde la frontal, por una falta de Dani Olmo a Take Kubo. Los de Flick presionaron y movieron con velocidad el balón, y Frenkie de Jong vio también puerta pero en fuera de juego, rondando el equipo azulgrana la meta rival sin concretar con la diana, esta vez por un milímetro de fuera de juego en otro gol de Lamine.

Mucho trabajo para el VAR y suerte esquiva para un Barça que encima encajó el 1-0 de Oyarzabal. El golpe sin duda se dejó notar en los de Flick, mientras Anoeta y la Real recuperaban el aliento de cara a un tramo final donde los catalanes volvieron a apretar. Lamine, con el equipo a sus espaldas, hizo volar a Alex Remiro y forzó un penalti que tampoco valió por fuera de juego.

Tras el descanso, la desesperación azulgrana creció con dos balones al poste de Dani Olmo y un Remiro cada vez más gigante. El meta internacional, con Joan Garcia en la otra portería llamando a la selección, impidió los goles de Ferran Torres y, volando, de Robert Lewandowski. Flick había movido ya banquillo, con la entrada del polaco, Marcus Rashford y el regreso de Joao Cancelo.

Pellegrino Matarazzo también tuvo que dar frescura a los suyos, y recambio a un lesionado Take Kubo, pero el Barça terminó rompiendo el cántaro, de tanto ir a la fuente, con el 1-1 de Rashford a pase de Lamine. Sin embargo, la alegría duró bien poco en los catalanes, porque la Real se puso de nuevo por delante al minuto, por medio de Gonçalo Guedes. Ahí, la moral azulgrana decayó.

Los locales tuvieron la sentencia en un cabezazo en plancha de Oyarzabal y otra que sacó Cubarsí bajo palos, y el último arreón de los de Flick, con uno más por una roja directa a Carlos Soler en los vascos, dejó un larguero de Koundé, otro poste de Rashford, casi gol olímpico, y una tamborrada que al final sí se celebró dos días antes en Donosti. El efecto Matarazzo sigue vigente en una Real que parece otra y que piensa ahora en objetivos europeos.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: REAL SOCIEDAD, 2 - FC BARCELONA, 1. (1-0, al descanso).

--ALINEACIONES.

REAL SOCIEDAD: Remiro; Aramburu (Caleta-Car, min.82), Jon Martín, Zubeldia, Sergio Gómez (Aihen, min.69); Turrientes (Gorrotxategi, min.58), Soler, Brais Méndez (Odriozola, min.58), Kubo (Barrenetxea, min.69), Guedes y Oyarzabal.

FC BARCELONA: Joan Garcia; Koundé (Rooney, min.85), Cubarsí (Gerard Martín, min.85), Eric García, Balde (Cancelo, min.62); De Jong, Pedri, Lamine Yamal, Olmo (Rashford, min.63), Fermín y Ferran Torres (Lewandowski, min.62).

--GOLES:

1 - 0, min.32, Oyarzabal.

1 - 1, min.70, Rashford.

2 - 1, min.71, Guedes.

--ÁRBITRO: Gil Manzano (C.Extremeño). Amonestó a Turrientes (min.37), Aramburu (min.51) y Zubeldia (min.78) por parte de la Real. Y a Eric García (min.76), Lewandowski (min.83) y Fermín (min.85) en el Barça. Expulsó a Soler (min.88) por roja directa.

--ESTADIO: Anoeta, 36.346 espectadores.