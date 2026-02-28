La Real Sociedad gana por la mínima en Son Moix y el Athletic saca un punto de Vallecas

Archivo - Carlos Soler of Real Sociedad looks on during the Copa del Rey Round of 16 match between Real Sociedad and CA Osasuna at Anoeta on January 13, 2026, in San Sebastian, Spain. - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Real Sociedad ha vencido este sábado por 0-1 en su visita al RCD Mallorca, gracias a una diana de Carlos Soler, durante la jornada 26 en LaLiga EA Sports, mientras que el Athletic Club ha sacado un empate (1-1) de su compromiso fuera de casa frente al Rayo Vallecano.

En el Estadio de Vallecas, pronto crearon peligro los locales con un zurdazo del 'Pacha' Espino que tropezó en un zaguero rival y Unai Simón despejó a córner. De hecho, a balón parado siguió incordiando un Rayo que en el 9' se topó con el palo tras un cabezazo de Florian Lejeune. Y antes de la media hora, Unai Simón paró otro testarazo de Álvaro García.

En el 36', el propio Álvaro García cuajó el 1-0, recibiendo un pase raso en profundidad y sirviendo el gol a Jorge de Frutos con su remache de diestra. Al poco de empezar la segunda mitad, Unai Simón mandó larga una pelota, Álex Berenguer tocó de cabeza e Iñaki Williams la domó con su muslo izquierdo, empatando de inmediato con una volea de diestra.

La lesión de Iñigo Ruiz de Galarreta en el 56' enfrió el ambiente, si bien se anuló luego un gol local tras otra acción a balón parado y donde Pathé Ciss estaba en fuera de juego intentando rematar. En el tiempo añadido, Unai Simón detuvo un tiro raso de Óscar Valentín desde fuera del área. El resultado dejó al Rayo con 27 puntos y al Athletic con 35.

Los mismos 35 puntos luce ahora la Real Sociedad gracias a su triunfo en Son Moix. Después de un inicio espeso por parte de ambos conjuntos, Duje Caleta-Car y Arsen Zakharyan lo intentaron con sendos disparos en el 20' y el 22'. Pero fue su compañero Carlos Soler quien agarró galones a la media hora y eso dio frutos en el minuto 36 anotando el 0-1.

Mikel Oyarzabal filtró un pase para la carrera de Gonçalo Guedes a la espalda de los centrales, con un intento de remate que tropezó en Martin Valjent y que se quedó a merced de que Soler marcase con una volea de diestra que botó en el suelo. Zakharyan merodeó el 0-2 justo antes del descanso y la réplica bermellona llegó a cuentagotas en la reanudación.

La buena labor de Álex Remiro en la portería 'txuri-urdin' y de su zaga espantó cualquier susto grande. En general, los pupilos de 'Rino' Matarazzo anularon bastantes veces a Vedat Muriqi y careció de recursos un Mallorca que encadenó así su cuarta derrota, quedándose con 24 puntos en descenso y dando trabajo a su nuevo entrenador, Martín Demichelis.