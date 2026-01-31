La Real Sociedad se hace con la cesión del delantero brasileño Wesley

Wesley, nuevo jugador de la Real Sociedad, junto a Erik Bretos y Jokin Aperribay - REAL SOCIEDAD

MADRID, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El delantero brasileño Wesley Gassova Ribeiro jugará en la Real Sociedad hasta final de temporada, después de que el club vasco y el Al-Nassr saudí hayan llegado a un acuerdo para la cesión del futbolista, por el que la entidad 'txuri urdin' se guarda una opción de compra.

El de Sao Paulo, de 20 años, comenzó su trayectoria futbolística en las categorías inferiores del Corinthians de su país. En 2023, con 18 años, subió al primer equipo, donde disputó 84 partidos en poco más de dos temporadas.

Ya en 2024, emprendió rumbo a Asia y firmó por el Al-Nassr de Arabia Saudí, que pagó 18 millones de euros por su traspaso. Además, es internacional con las categorías inferiores de la selección brasileña. "Wesley es un extremo potente y hábil, capaz de jugar por ambas bandas. Su talento y versatilidad complementará la zona ofensiva del conjunto 'txuri urdin'", destacó la entidad donostiarra.

Wesley, que ya se ha puesto a las órdenes de Pellegrino Matarazzo en las instalaciones de Zubieta, se mostró "muy feliz" de estar en Donosti. "Daré todo de mi parte para lograr los objetivos del equipo. Vengo a aportar mis cualidades en ambas bandas y ayudar en todo al equipo", señaló.