Archivo - La Real Sociedad y Joma apuestan por la 'esencia' en la camiseta 'txuri urdin' para 2026-27. - JOMA - Archivo

MADRID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Real Sociedad y Joma Sport han presentado la primera equipación del club donostiarra para la temporada 2026-27, la primera en la que la marca deportiva toledana es el nuevo patrocinador técnico y que destaca por la apuesta por la esencia y la elegancia de sus tradicionales rayas azules y blancas verticales.

Esta alianza ha buscado unir los valores y la historia de ambas instituciones en un ambicioso proyecto común, que además ha incluido la inscripción 'Aurrera txuri-urdinak!', el grito de guerra que forma parte del himno realista, en la parte interior del cuello de la prenda.

La compañía española ha desarrollado esta camiseta implementando materiales y tecnologías orientados a favorecer el rendimiento deportivo en el fútbol de máximo nivel. Las prendas han sido confeccionadas con un tejido 100% poliéster reciclado obtenido a partir de botellas de plástico PET, aportando ligereza y resistencia.

La marca ha asegurado que el uso de este material sostenible ha ayudado a reducir en un 75% las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera en comparación con los métodos de producción y tejidos tradicionales.

Asimismo, la empresa textil ha incorporado la tecnología Micro-Mesh System, ubicada estratégicamente en las zonas de mayor sudoración como las axilas, los costados y la espalda para facilitar la ventilación. La indumentaria ha incluido detalles premium como un escudo elaborado en silicona satinada que aporta relieve y reduce posibles rozaduras, junto con acabados rib en cuello y puños para optimizar el ajuste.

Joma ha insistido en que las costuras resistentes garantizan una mayor durabilidad sin comprometer la libertad de movimiento de los futbolistas.

Fundada en 1965 por Fructuoso López, Joma dio el salto al desarrollo de equipaciones técnicas durante la década de los años 80. Posteriormente, en los años 90, la firma revolucionó el mercado del calzado de fútbol con la campaña de introducción del 'Color en el fútbol'.

En la actualidad, la firma deportiva mantiene la mayor cuota de mercado en el ámbito de las equipaciones en España. La compañía ha experimentado un crecimiento constante y cuenta con el patrocinio de más de 300 equipos profesionales alrededor del mundo, con presencia en las máximas competiciones del fútbol internacional, incluida la Copa del Mundo.