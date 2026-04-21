La Real Sociedad recibe extasiado a un Getafe ambicioso por Europa

Archivo - Juan Iglesias of Getafe CF controls the ball during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Getafe CF and Real Sociedad at Coliseum de Getafe stadium on January 09, 2026, in Getafe, Spain. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Real Sociedad tratará de aparcar este miércoles todo el desgaste anímico y físico que ha supuesto la conquista de la Copa del Rey Mapfre el pasado sábado, con celebración incluida, en la visita a Anoeta (20.00 horas) de un rival siempre complicado como un Getafe CF que busca afianzar sus ambiciones europeas, en partido correspondiente a la jornada 33 de LaLiga EA Sports 2025-2026.

El conjunto guipuzcoano se llevó el cuarto trofeo copero de su historia, el segundo en cinco años, tras una intensa batalla con el Atlético de Madrid decidida en la tanda de penaltis y que trajo consigo además la consiguiente celebración que tuvo su punto culminante el lunes cuando fue agasajado por su afición en San Sebastián.

Todo un cóctel de emociones y cansancio que debe olvidar lo antes posible para reconectarse a su lucha en LaLiga EA Sports, más centrada ahora en esa quinta plaza y la posibilidad de que dé acceso a la Liga de Campeones porque su retorno a Europa, en la Liga Europa, ya la aseguró en La Cartuja.

Y para añadir algo más de complicación a su primer partido como flamante campeón copero a la Real Sociedad le tocará lidiar con uno de los rivales que no suele dar margen a ningún tipo de relajación como el Getafe CF, que además llega a San Sebastián con una situación bastante cómoda y queriendo opositar a esos puestos europeos tomándose la revancha de la derrota de la primera vuelta (1-2).

El conjunto 'azulón', que en la anterior jornada cayó en su visita al Levante UD (1-0), ha tenido mucho tiempo para poder preparar esta visita a Anoeta, donde su único gesto de amabilidad con los locales será el de su posible pasillo de honor en reconocimiento a su título. A partir de ahí, le intentará crear todos los problemas y llevarle hasta donde las fuerzas le puedan dar.

El duelo mide al séptimo clasificado, el equipo que dirige Rino Matarazzo, con el octavo, el de José Bordalás, separados tan sólo por un punto, y con la quinta plaza que ocupa el Real Betis bastante a tiro todavía. El conjunto 'txuri-urdin' se está mostrando muy sólido en Anoeta desde la llegada de su técnico, con el que no ha perdido como local, y querrá no dejar escapar puntos como en el derbi ante el Deportivo Alavés (3-3), mientras que el getafense, aunque irregular, ha mejorado a domicilio y cuatro de sus seis victorias lejos del Coliseum han sido en este 2026.

Matarazzo, que tiene sancionado a Sergio Gómez, debe decidir cómo configura su once y si reparte mucho los esfuerzos tras el desgaste del sábado, con la presencia de futbolistas como Take Kubo, Brais Méndez, Orri Oskarsson, Yangel Herrera o Pablo Marín, autor del penalti que dio la Copa, más la del guardameta Alex Remiro, que dejó su sitio en La Cartuja al héroe Unai Marrero. Bordalás no puede contar por sanción ni con Domingos Duarte ni con Zaid Romero, pero recupera a un jugador clave como Mauro Arambarri, sancionado en el Ciutat de València.

--HORARIOS DEL MIÉRCOLES DE LA JORNADA 33 DE LALIGA EA SPORTS.

Elche CF - Atlético de Madrid. Cuadra Fernández (C.Balear) 19.00.

Real Sociedad - Getafe CF. Busquets Ferrer (C.Balear) 20.00.

FC Barcelona - RC Celta. Munuera Montero (C.Andaluz) 21.30.