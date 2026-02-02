La Real Sociedad recurre la "escandalosa" expulsión de Brais Méndez en el derbi vasco

Archivo - Brais Mendez of Real Sociedad looks on during the LaLiga EA Sports match between Real Sociedad and Villarreal CF at Anoeta on November 30, 2025, in San Sebastian, Spain. - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Real Sociedad ha recurrido la "escandalosa tarjeta roja" que vio el centrocampista Brais Méndez en el tramo final del derbi del domingo ante el Athletic Club en San Mamés (1-1), correspondiente a la vigésima segunda jornada de competición en LaLiga EA Sports.

"La Real Sociedad ha presentado alegaciones a la escandalosa tarjeta roja mostrada a Brais Méndez en el partido de ayer", informó la entidad donostiarra en la red social X.

En el minuto 83 del duelo disputado en San Mamés, con el conjunto 'txuri urdin' ganando por la mínima y sin el balón en juego, Aitor Paredes empujó al centrocampista gallego, que para zafarse de él levantó el brazo, y el defensa del Athletic Club se tiró al suelo fingiendo una agresión.

El árbitro balear Guillermo Cuadra Fernández, de espaldas a la jugada y sin que interviniera el VAR, mostró la roja directa al de Mos. Posteriormente, recogió en el acta que había expulsado al futbolista por "ser culpable de conducta violenta por dar un manotazo en la cara a un adversario con uso de fuerza excesiva sin estar el balón en juego".

Finalmente, el cuadro de Ernesto Valverde aprovechó su superioridad numérica para empatar el encuentro con un gol de Iñigo Ruiz de Galarreta en el minuto 88.