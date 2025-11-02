La Real Sociedad sorprende al FC Barcelona y reanima a la Liga F Moeve

MADRID 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Real Sociedad dio la gran sorpresa de la novena jornada de la Liga F Moeve 2025-2026 al imponerse por 1-0 al líder FC Barcelona y devolver parte de emoción al campeonato doméstico al colocarse a cuatro puntos de la cabeza en un fin de semana donde el Real Madrid sudó para ganar al RCD Espanyol (0-1) y el Atlético de Madrid goleó 4-0 al Alhama CF El Pozo para volver a la senda de la victoria.

En Zubieta se cerraba este fin de semana liguero y lo hizo con campanada. El invicto actual campeón, algo mermado por las bajas (Ewa Pajor, Patri Guijarro, Salma Paralluelo y Kika Nazareth), no pudo con la Real Sociedad y sumó su primera derrota de la temporada, la primera lejos del Johan Cruyff desde mayo de 2023 (Madrid CFF) y la primera sin marcar en el torneo desde enero 2020 (Atlético de Madrid).

Pese a todo, el conjunto blaugrana sólo hincó la rodilla por un penalti, decretado a través de la revisión en el Football Video Support, por mano de Laia Aleixandri en el tramo final del primer tiempo y que anotó la delantera local Edna Imade que anotó su séptimo gol para compartir 'pichichi' con Claudia Pina.

El FC Barcelona no sufrió mucho más en todo el choque, pero tampoco gozó de grandes ocasiones ante el sistema defensivo planteado por Arturo Ruiz, que funcionó a la perfección hasta el final salvo un susto en forma de gol, anulado por fuera de juego finalmente y que hizo marcharse de vacío al equipo que entrena Pere Romeu.

De todos modos, este se mantiene firme líder con cuatro puntos sobre la Real Sociedad y sobre un Real Madrid, que defendió su segunda plaza con un trabajado triunfo a domicilio ante el RCD Espanyol por 0-1. Un gol en propia puerta de Simona Botero al desviar un centro de Sara Däbritz al filo del descanso le valió a las madridistas para alargar su positivo momento.

La pelea también por la segunda y la tercera plazas, que dan acceso a jugar la previa de la Liga de Campeones, también continúa apretada y el Atlético de Madrid está a dos puntos de las merengues y las 'txuri-urdines' tras golear 4-0 al Alhama CF El Pozo y romper una mala racha de tres partidos sin ganar. La noruega Synne Jensen brilló con un doblete y Gaby García y Fiamma Benítez completaron la goleada ante un rival que aguantó hasta el descanso (1-0).

A cuatro puntos de la segunda posición está el Costa Adeje Tenerife, que frustró al colista Levante UD, al que derrotó por 2-4 con dos goles en el minuto 99 y 104 de Sandra Castelló e Iratxe Pérez (penalti), mientras que el Madrid CFF se descolgó a seis puntos al caer en casa ante el Granada CF por 0-1 (Sonya Keefe).

Del resto de la jornada destaca que el Athletic Club y el DUX Logroño siguen sin ganar junto al Levante UD tras empatar sin goles en Lezama, un 0-0 que también se vio en el FC Badalona Women-Sevilla FC que deja a ambos equipos empatados a 11 puntos. La SD Eibar cogió aire al imponerse 1-0 en el duelo directo al Deportivo ABANCA gracias a un gol de Sara Martín.