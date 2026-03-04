La Real Sociedad sujeta al Athletic Club y avanza a la final de la Copa del Rey

Archivo - Mikel Oyarzabal of Real Sociedad reacts during the LaLiga EA Sports match between Real Sociedad and Athletic Club at Anoeta on November 1, 2025, in San Sebastian, Spain. - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Real Sociedad ha ganado este miércoles por 1-0 al Athletic Club en el partido de vuelta de su semifinal en la Copa del Rey Mapfre, haciendo bueno su 0-1 cosechado durante la ida en el Estadio de San Mamés y gracias a ello se ha clasificado para la final del torneo, donde se enfrentará al Atlético de Madrid en busca del título

En Anoeta, el equipo donostiarra sujetó a su vecino de Bilbao y amarró su billete a una nueva final copera gracias a un gol de Mikel Oyarzabal en el minuto 87, transformando un penalti que se había señalado por agarrón de Iñigo Ruiz de Galarreta sobre Yangel Herrera en un saque de esquina.

De este modo, el conjunto 'txuri-urdin' jugará el partido definitivo por conquistar este torneo del 'K.O.', previsto para el 18 de abril en el Estadio La Cartuja (Sevilla), ante un Atlético de Madrid que consiguió su plaza de finalista como verdugo del FC Barcelona en la primera 'semi'.