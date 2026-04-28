La Real Sociedad vestirá la marca Joma Sport a partir de julio

El presidente de la Real Sociedad, Jokin Aperribay, y el consejero delegado de Joma Sport, Alberto López, tras fimar el acuerdo de colaboración - JOMA SPORT

MADRID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Real Sociedad ha anunciado este martes que vestirá la marca Joma Sport a partir del próximo 1 de julio, después de alcanzar un acuerdo por el que la firma se convertirá en el nuevo patrocinador técnico oficial del club txuri urdin.

Ambas entidades destacaron en un comunicado conjunto que se embarcan en "un innovador y ambicioso proyecto común", una alianza estratégica que, según señalaron, encaja con los valores que representan tanto la Real Sociedad como Joma.

Desde el club vasco subrayaron que la marca española, con seis décadas de trayectoria, ha sido "un referente en equipamiento deportivo", acompañando algunos de los grandes éxitos del deporte español y consolidando su prestigio gracias a la innovación, la tecnología y una cultura del esfuerzo "muy arraigada".

A partir del próximo mes de julio, ambas partes comenzarán a sentar las bases de una relación que aspiran a que sea "sólida, colaborativa e innovadora", con el objetivo común de buscar la excelencia tanto dentro como fuera del terreno de juego.

El presidente de la Real Sociedad, Jokin Aperribay, celebró el acuerdo y aseguró que "para la Real es una enorme satisfacción haber alcanzado este acuerdo con una marca de prestigio que combina tradición y vanguardia".

"La Real viene de una trayectoria de éxitos que estamos convencidos de que tendrá continuidad gracias al apoyo de marcas como Joma. Buscamos la excelencia y Joma es un magnífico compañero de viaje para conseguir ese objetivo", afirmó.

Por su parte, el consejero delegado de Joma Sport, Alberto López, destacó que la compañía sigue trabajando para "ofrecer el mejor producto con una evolución tecnológica constante y un compromiso diario por proporcionar lo mejor a quienes lo dan todo en su deporte".

"Estamos encantados de colaborar con la Real y emocionados de acompañarlos en su camino en LaLiga y en las competiciones europeas. Esta unión representa un paso fundamental para Joma Sport en el fútbol, y es un honor ser el patrocinador técnico oficial del club", señaló.

"El compromiso con la excelencia y la ambición de ofrecer lo mejor son características fundamentales de la filosofía de Joma, que compartimos con la Real", concluyó.