El Real Valladolid, a Segunda en un final de Liga dramático

El Pucela completa el descenso en el 0-0 ante el Getafe y con un 3-3 del Almería ante el Espanyol, de penalti en el 86'



MADRID, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Real Valladolid perdió la categoría este domingo en la última jornada de LaLiga Santander al no pasar del empate (0-0) ante el Getafe, y por el punto sufrido que sumó el Almería ante el Espanyol (3-3), en un desenlace dramático y por centímetros.

Aunque el año es largo como para echarle la culpa al último partido, el descenso, abierto a seis equipos, fue cruel y estuvo en el aire hasta el último segundo. El partido en el José Zorrilla era el foco más importante y, entre el Valladolid, el Getafe defendiendo un 0-0 que le valía y el Almería, se rifó el triste final.

El cuadro andaluz se salvó con un penalti sobre Ramazani que tuvo que señalar Soto Grado con ayuda del VAR, cuando había amonestado al delantero por tirarse. Embarba, ex del Espanyol, hizo el 3-3 que volvió a pasar la pelota al tejado de un Valladolid que vio esfumarse la elite a centímetros de la escuadra con Gonzalo Plata.

El zapatazo del ecuatoriano fue la última en el Zorrilla, donde el Getafe tampoco dio su brazo a torcer ya que le iba a la vida en ello. Los de José Luis Bordalás apenas concedieron un centímetro y, en el primer tiempo, la mejor fue suya, de Jaime Mata con gran intervención de Masip. No podía el Valladolid con su rival, pero los goles del Espanyol se celebraban como propios.

Dos veces se puso por delante en el segundo tiempo el cuadro perico ante el Almería. Dos veces que estuvo fuera de descenso el Pucela, mientras Larin trataba de hacer los deberes para no depender de los andaluces. El drama se podía adivinar y así fue para el equipo castellano, a Segunda un año después de su ascenso, acompañando a Elche y Espanyol en el descenso.

EL ALMERÍA VIO CERCA EL DESCENSO

En Cornellà, los locales, que no jugaron el primer minuto en protesta por las actuaciones arbitrales, hicieron sudar a un Almería y cerca estuvieron de ser juez y parte a pesar de que El Bilal adelantó a los visitantes. A renglón seguido, un gran centro de Darder y el golazo de Puado confirmaron que la noche sería de intercambio (1-1).

Pierre-Gabriel fue quien puso al Almería en Segunda por momentos, pero atrás descuidaron los catalanes en el 2-2 de Embarba. Cada vez con menos tiempo, Koleosho hizo celebrar de nuevo goles en Valladolid, pero en el potente uno contra uno de Ramazani y el penalti que rascó el VAR, el Almería logró la permanencia.

Además, RC Celta, Cádiz y Valencia hicieron los deberes para dejar el sufrimiento a otros. Los de Vigo vencieron (2-1) al FC Barcelona con doblete de Gabri Veiga, mientras que los andaluces empataron (1-1) contra un Elche que no regaló nada y los valencianos también firmaron tablas con el Real Betis (1-1).

Los de Sergio González no se vieron nunca en peligro, aunque el Martínez Valero no lo puso fácil. Escalante firmó el tanto visitante, pero tuvo mucha fortuna el Cádiz de no verse incluso por debajo, ya que Tete Morente y Nteka llegaron a marcar para los locales, anulados por fuera de juego. Ledesma dejó también sus paradas y el Cádiz fue mejorando con el segundo tiempo.

Sin embargo, en ese momento de mayor protagonismo amarillo, apareció el 1-1 de Lucas Boyé. El desahogo fue tremendo en el Cádiz con el pitido final, aunque las combinaciones eran muy favorables como en el Valencia. Los de Rubén Baraja cumplieron por si las moscas con el 1-1 de Diego López, la juventud que da esperanza a los 'che', tras el tanto inicial de Ayoze en el adiós a Joaquín.