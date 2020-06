El Reale Arena pone en juego el liderato y media liga Los de Zidane podrían auparse a la primera posición si vencen a una Real Sociedad que aun aspira a la 'Champions'

El Real Madrid buscará aprovechar este domingo en el Reale Arena (22.00 horas/Partidazo en Movistar LaLiga) el tropiezo del FC Barcelona en el Ramón Sánchez-Pizjuán para asaltar el liderato de LaLiga Santander, que a falta de ocho jornadas podría suponer un paso definitivo para la consecución del título, todo ante una Real Sociedad que ya consiguió superar a los blancos en la Copa del Rey.

El empate de los de Quique Setién (65) del viernes ante el Sevilla (0-0) permitiría al conjunto de Zinédine Zidane, segundo con 62 puntos, ascender a lo más alto de la tabla si son capaces de vencer en Anoeta. Con los enfrentamientos particulares ganados con los azulgranas, un triunfo en tierras vascas podría resultar vital, con un calendario más asequible que su eterno rival de aquí a la conclusión del campeonato.

Sería la guinda al dulce regreso de los madridistas tras el parón por la pandemia de coronavirus; a la victoria ante el Eibar en el estreno en el Alfredo Di Stéfano (3-1) le siguió otra todavía más solvente ante el Valencia en el mismo escenario (3-0), donde Karim Benzema pudo lucirse con un soberbio tanto y donde Marco Asensio celebró su regreso tras su grave lesión marcando.

Ni las acusaciones veladas de Gerard Piqué, que insinuó ayudas arbitrales a los blancos y que afirmó que sería "muy difícil" ganar LaLiga así, ni la posibilidad de ascender al liderato han distraído la atención de Zinédine Zidane. "Se puede jugar de otra manera, fuera del campo, pero nosotros desde luego no lo hacemos. Somos en Real Madrid, sabemos la fuerza que tenemos, el club que somos, y lo que queremos es jugar en el campo", advirtió.

En este sentido, aseguró que el triunfo del Barça "no va a cambiar nada". "Hemos hablado de 11 finales. Lo vamos a preparar solo pensando en hacer las cosas a tope, darlo todo en el campo y sin pensar en otra cosa", apuntó. Y para ello, el preparador madridista ha llamado hasta al delantero Mariano Díaz, habitual descarte en sus convocatorias.

Sin Nacho Fernández, Isco, Jovic ni Lucas Vázquez, Zidane realizará pequeños cambios en su once, con Marcelo regresando al lateral izquierdo y, probablemente, prescindiendo de Luka Modric para facilitar un tridente arriba compuesto por Vinicius, Benzema y Hazard.

LA REAL, EN BUSCA DE UNA NUEVA SORPRESA

Enfrente, el Real Madrid se encontrará con su verdugo en cuartos de final de la Copa del Rey, cuando los de Alguacil asaltaron el Santiago Bernabéu (3-4) con doblete de Isak, gol del 'madridista' Odegaard y otro de un Mikel Merino fundamental en los esquemas donostiarras y que regresa este domingo tras cumplir sanción ante el Deportivo Alavés.

Precisamente, la derrota ante el cuadro babazorro (2-0), unida al empate en el reinicio ante Osasuna (1-1), alejó a los 'txuri urdin' de las posiciones 'Champions', ahora a dos puntos de sus 47, aunque todavía se mantienen en la zona europea y con esperanzas de poder aspirar a un puesto para la máxima competición continental.

De hecho, el preparador vasco restó importancia al mal comienzo tras el parón. "Lo único que tenemos que hacer es recuperar nuestra mejor versión. Es falta de fútbol, no es otra cosa. No han sido nuestros mejores partidos; tenemos que recuperar el fútbol y el atrevimiento, esa es mi preocupación. Para poder hacer el fútbol que hemos hecho este año necesitamos ser un equipo atrevido, que arriesga. Si no te expones, es difícil sacar los partidos", recalcó Alguacil.

Además de Joseba Zaldua, sancionado, el técnico de Orio no podrá contar con Asier Illarramendi, Ander Barrenetxea, Luca Sangalli ni Ander Guevara, todos por lesión. Como objetivo, repetir las dos victorias ligueras logradas ante los blancos la temporada pasada; este mismo curso, los de Zidane se impusieron por 3-1 en el Bernabéu a pesar del tempranero gol de Willian José.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

REAL SOCIEDAD: Remiro; Gorosabel, Aritz, Llorente, Monreal; Merino, Zubeldia, Odegaard; Portu, Willian José y Oyarzabal.

REAL MADRID: Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo; Valverde, Casemiro, Kroos; Vinicius, Benzema y Hazard.

--ÁRBITRO: Estrada Fernández (C.Catalán).

--ESTADIO: Reale Arena.

--HORA: 22.00/Partidazo en Movistar LaLiga.