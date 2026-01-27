Un récord de 15 patinadores representarán a España en el Mundial de Street y Park

Archivo - Naia Laso of Spain competes during Women's Park Final of the Skateboarding on La Concorde 4 during the Paris 2024 Olympics Games on August 6, 2024 in Paris, France. - Alvaro Diaz / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador español de skateboarding, Alain Goikoetxea, dio a conocer este martes la lista de convocados de la selección española para el Campeonato del Mundo de las modalidades de Street y Park que se disputará en Sao Paulo (Brasil) del 4 al 8 de marzo.

El equipo nacional viajará a tierras cariocas con nueve 'riders' de Park y seis de Street, en los que será la mayor presencia hasta la fecha en un Mundial, recalcó la Real Federación Española de Patinaje en nota de prensa.

En la modalidad de Street destaca la presencia de Natalia Muñoz, olímpica en los pasados Juegos de París y que estará acompañada por Daniela Terol, Valentina Krauel, Abbie Burns, Adrián Moreno y Daniel Moragues. En Park, estarán Naia Laso, Danny León, Julia Benedetti, Alain Kortabitarte, los cuatro 'riders' que fueron olímpicos en la capital francesa, acompañados por Egoitz Bijueska, Peio González, Taiga Gimeno Gadea Moja y Cecilia Rendueles.

Del 1 al 3 de marzo se realizarán los entrenamientos oficiales, el 4 y 5 de marzo arrancarán las clasificatorias y el 6, 7 y 8 de marzo se disputarán las eliminatorias finales. Cabe recordar que Egoitz Bijueska y Naia Laso, primero y cuarta del ranking de World Skate, pasarán directamente a cuartos de final como preclasificados.