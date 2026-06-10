Redsport celebra 20 años de sus pistas de pádel de élite en el Padel World Summit 2026 en Barcelona. - URIESPINOSA

MADRID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

AFP Courts y su marca de pistas de pádel con más historia del sector 'Redsport' celebraron el vigésimo aniversario en el reciente Padel World Summit 2026 en Barcelona, donde montó un stand pensado para que distribuidores, inversores y profesionales pudieran conectar con sus propuestas para los próximos años.

Con el eje estratégico 'De la infraestructura deportiva a un nuevo concepto de negocio', la compañía ha dado un paso más en su expansión internacional y apostado por soluciones de alta tecnología para el pádel profesional.

Del 26 al 28 de mayo, AFP Courts ocupó un stand y una pista para que los asistentes pudieran ver de cerca cómo la ingeniería y la tecnología cambian la rentabilidad y el rendimiento de una pista. El momento central fue el evento 'Redsport-20 Years of High-Tech Padel Courts', seguido de un encuentro exclusivo con invitados.

Entre los grandes hitos de esta edición destacó el lanzamiento de la PWS Padel Court, una pista diseñada exclusivamente para el evento. Concebida como una experiencia diferencial, este espacio incorporó dos entornos visuales y técnicos dentro de una misma pista, uniendo dos de competición en uhn solo espacio: la adidas 'High competition Court' y la redsport 'Pro Competition court', permitiendo a jugadores y profesionales experimentar el nivel de personalización y desarrollo que AFP Courts ofrece en cada proyecto.

Más allá del diseño, la propuesta demuestró cómo la innovación tecnológica impacta directamente en el rendimiento en juego y en la experiencia global del usuario.

Tras dos décadas desarrollando instalaciones en mercados internacionales, Redsport ha iniciado un nuevo ciclo estratégico centrado en soluciones de alto valor añadido, donde la durabilidad, la eficiencia y la rentabilidad a largo plazo marcan la diferencia.

En un contexto de creciente saturación del mercado con soluciones bajo coste, AFP Courts reivindica un mensaje claro: la diferencia entre precio y valor se construye a través de la ingeniería, los materiales y una visión de negocio sostenible.

Este enfoque se traduce en desarrollos propios como sistemas constructivos optimizados; tratamientos anticorrosión de alta durabilidad; estructuras certificadas según estándares internacionales;

césped técnico de alto rendimiento; y sistemas de iluminación profesional LED.

Estas tecnologías están diseñadas con el objetivo de garantizar el retorno de la inversión a largo plazo para clubes, operadores e inversores.

NUEVOS LANZAMIENTOS PARA LA EXPANSIÓN INTERNACIONAL

El Summit fue también la plataforma de presentación de nuevas soluciones orientadas al crecimiento global de su marca Redsport, entre ellas redsport Pro Competition; Red Afp Turf; y Rs Pro Lighting Pillars. Una propuesta integral que refuerza su red de distribución internacional y abre nuevas oportunidades de negocio para colaboradores estratégicos.

Más allá de la celebración, este vigésimo aniversario marca el inicio de una nueva etapa para Redsport y AFP Courts. El Padel World Summit se ha consolidado como un espacio clave donde tecnología, negocio e innovación han convergido, y donde la compañía ha invitado a toda la industria a formar parte activa de este nuevo capítulo.