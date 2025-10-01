Reebok da marcha atrás en su petición de retirar su logotipo de la equipación de Israel

TEL AVIV (ISRAEL), 1 Oct. (dpa/EP) -

La empresa estadounidense de ropa y artículos deportivos Reebok ha dado marcha atrás en su decisión de pedir la retirada de su logotipo de la equipación de la selección de fútbol de Israel, según informó este martes la Asociación Israelí de Fútbol.

Un portavoz de la Asociación Israelí de Fútbol afirmó que la decisión se tomó tras conversaciones entre su presidente, Shino Zuaretz y Reebok. "El logotipo de la empresa seguirá apareciendo en las camisetas de la selección nacional durante los partidos internacionales, como hasta ahora", declaró el portavoz.

El organismo federativo había dicho anteriormente que Reebok quería que se retirara el logotipo, y el portal de noticias israelí ynet afirmó que la empresa estadounidense, patrocinadora de las equipaciones de la selección desde el año pasado, había actuado ante las amenazas de boicot del movimiento Boicot, Desinversiones y Sanciones (BDS).

El movimiento propalestinos se opone a los productos procedentes de Israel, así como a la cooperación en cultura, ciencia y deportes. El Parlamento alemán calificó el BDS y su campaña de antisemitas en 2019. "Lamentamos que la compañía internacional Reebok aparentemente haya decidido ceder ante amenazas de boicot vergonzosas y completamente irrelevantes", señaló entonces la Asociación Israelí de Fútbol.

"Hay leyes claras contra los boicots, y examinaremos todas las opciones legales a nuestro alcance. Confiamos en encontrar un patrocinador valiente y justo en un futuro próximo", añadió.

Israel está cada vez más aislado internacionalmente, incluso en ámbitos como el deporte, la cultura y la ciencia, en relación con la guerra de Gaza. La Vuelta se vio empañada por protestas propalestinas y se han hecho llamamientos para que se suspenda a los equipos de fútbol israelíes de las competiciones internacionales. La selección nacional tiene previsto disputar partidos de clasificación para el Mundial en Noruega el 11 de octubre y en Italia tres días después.