La RefCam se estrenará en la final de la Copa del Rey entre Atlético y Real Sociedad

Referee Javier Alberola Rojas looks on during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Real Madrid and Girona FC at Bernabeu stadium on April 10, 2026, in Madrid, Spain. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La final de la Copa del Rey del próximo 18 de abril, que enfrentará al Atlético de Madrid y a la Real Sociedad en La Cartuja de Sevilla, marcará el estreno en España de la RefCam, una tecnología impulsada por LaLiga y autorizada para esta cita por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) que permitirá ofrecer una visión inédita del juego desde la perspectiva del árbitro.

El colegiado designado para la final en el Estadio de La Cartuja, Javier Alberola Rojas, portará una cámara integrada con micrófono en su diadema, proporcionando a la señal televisiva, producida por RTVE, una perspectiva "más cercana, inmersiva y completamente innovadora" del desarrollo del juego.

Este lanzamiento supone la introducción en España de una tecnología pionera que, además, iniciará su implantación en la competición liguera, donde estará presente en un partido por jornada a partir del 22 de abril. En este sentido, tras su estreno en La Cartuja, la RefCam comenzará a integrarse en distintos encuentros destacados del calendario de LaLiga EA Sports.

Así, está previsto su uso en el FC Barcelona-RC Celta del 22 de abril, en el Real Betis-Real Madrid del 24 de abril, así como en el Valencia CF-Atlético de Madrid y en el FC Barcelona-Real Madrid de las jornadas posteriores.

"La RefCam consiste en una cámara integrada en la diadema del árbitro que ofrece en tiempo real la visión directa del colegiado durante el desarrollo del partido, situando al espectador en el corazón de la acción y permitiéndole experimentar la velocidad, la presión y la proximidad de cada jugada desde una perspectiva inédita", explicaron LaLiga y la RFEF en un comunicado conjunto.

Además, el sistema incorpora audio, lo que contribuye a una mayor comprensión de las decisiones arbitrales y aporta un nuevo nivel de transparencia y cercanía con el aficionado, reforzando la conexión entre el juego y la audiencia.

Para el despliegue de esta innovación, LaLiga ha seleccionado la tecnología desarrollada por MindFly, una compañía especializada en soluciones de captura inmersiva en entornos deportivos, cuya propuesta ha destacado por su calidad de imagen, estabilidad y fiabilidad tras un proceso de pruebas en competición, con una señal nítida y continua gracias a un modelo avanzado de conectividad con antenas distribuidas en el estadio.

"La incorporación de la RefCam se enmarca dentro de la estrategia de LaLiga de seguir evolucionando la forma en la que se consume el fútbol, apostando por experiencias más inmersivas, cercanas y diferenciales, y abriendo nuevas oportunidades en el ámbito digital con la generación de contenidos y resúmenes desde la perspectiva del árbitro", asegura LaLiga.