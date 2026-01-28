Refuerzo de la seguridad del Betis-Feyenoord por la llegada de ultras holandeses y coincidir con protestas agrícolas

Archivo - Varios ultras son controlados por agentes antidisturbios mientras celebran que el Real Madrid ha ganado la Liga 2023-2024, en la Plaza de Cibeles, a 4 de mayo de 2024, en Madrid (España). Tras la victoria del equipo madrileño sobre el Cádiz, y l - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

SEVILLA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha presidido la reunión de coordinación del dispositivo de seguridad con motivo del partido entre el Real Betis Balompié y el Feyenoord que se disputará este jueves (21:00 horas) y ha sido declarado de alto riesgo, que contará con la presencia de 379 efectivos de la Policía Nacional.

Se trata de una "presión policial acorde a la dificultad que presentan los aficionados ultras del Feyenoord", como ha destacado Toscano. "La coincidencia con la manifestación de agricultores y el riesgo asociado a la afición visitante han dotado al dispositivo de seguridad de una presencia policial aún mayor a la habitual", manifestó.

En la reunión han participado representantes de Policía Nacional, Guardia Civil, Dirección General de Tráfico, Real Betis Balompié, policías locales de Sevilla y Santiponce y Emergencias, entre otros, además de las demás administraciones públicas implicadas en el evento deportivo.

En este sentido, el dispositivo de seguridad del Real Betis estará compuesto por 282 vigilantes de seguridad, 167 auxiliares, cuatro guías caninos, 12 jefes de equipo, ocho coordinadores y un coordinador general. Por su parte, el dispositivo sanitario lo formarán cuatro ambulancias medicalizadas, una de ellas disponible desde las 18,00 horas, con la presencia de cinco médicos, 7 DUE y 23 técnicos.

"Todas las partes implicadas trabajamos conjuntamente, con especial atención tanto a las jornadas previas como a los momentos posteriores, gracias a un dispositivo que ha movilizado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el entorno del estadio y en otros puntos estratégicos de la ciudad", según ha afirmado Toscano en relación a un operativo que contará con hasta cuatro fases diferentes.

De este modo, el operativo estará conformado por diez unidades de la Policía Nacional, con especial presencia de la Unidades de Intervención Policial (UIP), la Unidad de Caballería, las Unidades de Prevención y Reacción (UPR) y la Brigada Provincial de Información, entre otras.

Por su parte, la Dirección General de Tráfico llevará a cabo la monitorización del acceso al estadio desde las vías interurbanas. Además, ofrecerá información a los conductores sobre la situación de la circulación en tiempo real desde el Centro de Gestión de Tráfico del Suroeste (Sevilla) y del conjunto de equipamiento ITS disponible. El dispositivo de la DGT se coordinará junto con Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en carretera.