Régis Sonnes, nuevo seleccionador de 'Las Leonas'

MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El técnico francés Régis Sonnes fue nombrado este jueves como nuevo seleccionador nacional absoluto femenino de Rugby XV, reemplazando en el cargo a Juan González Marruecos, para iniciar una nueva etapa con el "diamante" de 'Las Leonas', con las que defendió que se puede "hacer mucho más y hacerlo bien".

La Real Federación Española de Rugby (RFER) eligió a Régis Sonnes para reemplazar a González Marruecos, en el cargo de seleccionador nacional femenino desde abril de 2022 hasta este martes. "Agradezco a Juan, ha tenido tres años muy duros, pero con muchos medios y un recorrido muy importante. Coincidió con una etapa muy difícil de cambio de ciclo. Necesitamos más para seguir creciendo y estar en la élite", explicó el presidente de la federación, Juan Carlos Martín 'Hansen'.

Ahora, 'Las Leonas' reciben a "un viejo conocido del rugby español", ya que Sonnes entrenó al XV masculino del 2010 al 2012. "Es un salto de calidad, una apuesta por poner a todas las selecciones al máximo nivel, va a hacer un gran grupo y será una buenísima etapa. Sabemos que no vamos a fallar. Régis lleva mucho tiempo sobre la mesa, y sabemos que hemos acertado de pleno", celebró 'Hansen'.

Con la llegada de Sonnes, el objetivo es "volver al 'top 10'" mundial, según señaló José Antonio Barrio 'Yunque', director deportivo de la RFER. "Hicimos una revisión y pensamos que había que cambiar, sobre todo, el juego. Necesitábamos algo más ofensivamente, y Régis nos puede aportar mucho, también enriquecer al rugby español. Queríamos un técnico de confianza, con espíritu ofensivo y que haya tocado un poco todo, desde el 'top' de Europa al rugby escolar", describió.

El nuevo seleccionador femenino, que también entrenó al CRC Pozuelo de 2008 a 2010, se mostró "muy contento de volver a casa". "Hace casi 15 años que estuve aquí. He disfrutado mucho aquí, tenía una espina clavada, volvía cada año para ver a mis amigos, y ahora tengo esta oportunidad. Es una nueva aventura, es un momento nuevo, un gran desafío, pero es la vida", señaló el técnico.

"Ya estoy hablando con Juan, me ha abierto la puerta a todo, quiero seguir el plan e intentar subir el nivel general del rugby femenino, y también dar sueños a las chicas. Tenemos que salir por la puerta grande. El camino es bonito para seguir creciendo", explicó el entrenador que se proclamó campeón de Francia con el Toulouse en 2019.

Sonnes, que confirmó que estuvo cerca de firmar como seleccionador masculino del XV en 2023, abordó el asunto puramente deportivo, y avanzó que "hay que ampliar la plantilla para intentar subir el nivel". "Tiene que haber competencia", expuso.

"Las chicas son un diamante, tienen una evolución enorme, y por eso he venido, hay una evolución positiva y hay cosas que hacer. A día de hoy, creo que podemos hacer mucho más y hacerlo bien", defendió, después de asegurar que habrá trasvase entre el Seven y el XV. "Vamos a intentar trabajar juntos, hay que subir el nivel en general del rugby femenino. Podremos ver a chicas del Seven en el XV y viceversa", concluyó.