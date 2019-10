Reguilón: "Mi sueño es ganar la 'Champions', me da igual si es con el Real Madrid o no"

Publicado 09/10/2019 0:15:20 CET

El internacional español y jugador del Sevilla FC Sergio Reguilón ha reconocido que su sueño es "ganar" la Liga de Campeones y que le da "igual" con qué equipo hacerlo, además de asegurar que no es ningún "fracaso" haberse ido del Real Madrid, y ha reconocido que está "en una nube" por su primera llamada con la selección absoluta.

"Mi sueño es ganar la 'Champions' algún día, si es con el Madrid, bien, sino, me da igual. Siempre intento ver el lado bueno de las cosas y todo pasa por algo", señaló en una entrevista en El Partidazo de COPE.

Además, explicó que está contento en el conjunto sevillista, al que llegó cedido por el Real Madrid. "En Sevilla me quieren muchísimo, la gente es maravillosa. Yo sabía que había jugado bien y la decisión la toman otros. No tomé como un fracaso haberme ido del Madrid porque di lo máximo. Estoy muy feliz, pero esto es muy largo, hay que mantener el nivel. Con Lopetegui estoy muy bien, es un gran entrenador", afirmó.

En este sentido, el lateral madrileño no quiso cuestionar la decisión de Zinédine Zidane de prescindir de él y de que prefiriese el fichaje de Ferland Mendy. "No creo que sea un palo para Zidane verme en la selección, se alegrará por mí. Le deseo suerte al Madrid, menos contra nosotros, pero yo ahora miro lo mío", subrayó, antes de aclarar que no tiene "ningún problema" con Sergio Ramos, que le ayuda "mucho" en la selección.

Precisamente, sobre su primera convocatoria con la absoluta, se mostró emocionado. "Estoy flipando con todo, estar aquí con esta gente es algo máximo. Hace un año solo había jugado un partido como profesional. Llevo aquí un día y estoy perdido, no sé nada, estoy en una nube disfrutando", indicó.

También valoró sus opciones para competir por el puesto de lateral izquierdo con Jordi Alba. "Jordi Alba tiene un nivel muy, muy alto, pero espero poder competir con él algún día el puesto. Soy muy joven y hay que ir paso a paso", aclaró.

Por último, Reguilón valoró la derrota (4-0) del pasado domingo en el Camp Nou. "Si en el Camp Nou hubiésemos metido alguna al principio... Con Suárez no hablé nada, y con Messi hablé un par de frases del partido, pero nada malo. Lo del año pasado son cosas del pasado", dijo sobre sus encontronazos con el argentino y el uruguayo la pasada temporada.