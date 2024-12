La 'reina' Marianne Vos participará en la Copa del Mundo de Benidorm

MADRID, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ciclista neerlandesa Marianne Vos, ocho veces campeona del mundo de ciclocross, participará en Benidorm el próximo 19 de enero en la Copa del Mundo de Ciclocross UCI-Benidorm Costa Blanca, una prueba en la que también estarán presentes los actuales ganadores de la prueba masculina y femenina Élite, el belga Wout van Aert y la neerlandesa Fem van Empel.

La Copa del Mundo de Ciclocross UCI-Benidorm Costa Blanca se ha convertido en una fiesta para los aficionados, un magnífico escaparate para la costa alicantina y una competición de excelente nivel. En esta edición, la 'reina' Marianne Vos, referente absoluta del ciclismo femenino durante este siglo, con una colección de 255 victorias en la carretera y 108 en el ciclocross, donde ha sido campeona del mundo ocho veces, tomará la salida.

Admirada y respetada por la totalidad del pelotón femenino y masculino, Marianne Vos es la dueña del maillot arcoíris de 'gravel', y tras un invierno de ausencia, esta campaña regresará al ciclocross con el maillot de Visma Lease a Bike para completar un escueto calendario de cuatro pruebas, una de ellas, la Copa del Mundo de Ciclocross UCI-Benidorm Costa Blanca.

"He elegido carreras que me gustan, en las que me disfruto y sé que puedo rendir y divertirme", aseguró la neerlandesa, que conoció la cita alicantina en su edición inaugural de 2023.

Una cita en la que estarán presentes los vigentes campeones de las pruebas Elite masculina y femenina, Wout van Aert y Fem Van Empel, o el ciclista alicantino Felipe Orts, autor de una extraordinaria campaña con un subcampeonato europeo y dos podios en mangas de la Copa del Mundo de Ciclocross UCI.