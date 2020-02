Reinier: "Cuando mi enteré de que me quería el Real Madrid me puse a llorar"

Publicado 18/02/2020 15:45:56 CET

AMP.- Fútbol.- Reinier: "Cuando mi enteré de que me quería el Real Madrid me pus

MADRID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El jugador brasileño Reinier Jesús Carvalho ha explicado que fichar por el Real Madrid supone "la realización de un sueño", ya que llega al "mayor club del mundo" con la intención de trabajar "a pecho descubierto para conseguir la excelencia", superada la emoción que le hizo ponerse a llorar cuando su padre le informó del interés del club blanco.

"Llegar al Real Madrid es la realización de un sueño, es el mayor club del mundo. Estoy seguro de que hay mucha presión, pero es un sueño convertido en realidad y voy a pecho descubierto para conseguir la excelencia. Jugar en el Real Madrid es algo inexplicable. Estoy muy agradecido por esta oportunidad", dijo Reinier durante su presentación, narrando la "felicidad inexplicable" que sintió al descubrir su posible fichaje hace dos meses.

"Cuando mi padre me llamó, estaba en medio del Mundial de clubes y no sabía qué hacer, si salir corriendo a un lado u otro, y me puse a llorar. El Real Madrid es algo gigantesco en Brasil, siempre ha sido mi equipo y estoy deseando dar lo mejor de mí aquí", prometió.

El brasileño se emocionó hasta las lágrimas al hablar de su familia, que le arropó durante su presentación en el Santiago Bernabéu. "Cuando era pequeño mi padre me enseñaba los vídeos del Real Madrid y yo me quedaba fascinado. Esos vídeos me ayudaron a intentar llegar hasta aquí. Es algo que le agradezo mucho a mi padre", transmitió.

Por otra parte, se refirió a Zidedine Zidane y Raúl González como "ídolos". "Raúl jugó más de 700 partidos con el Real Madrid. Estoy seguro de que vamos a estar muy bien juntos y estoy preparado para jugar ya el domingo. Raúl me ha dado la bienvenida y me ha deseado mucha suerte. Como decimos en mi país, voy a dar la vida por este club", garantizó.

Además, Reinier también contactó con otro exjugador blanco, Kaká, antes de fichar por su nuevo equipo. "Kaká es otro de mis ídolos. Siempre lo he visto jugar y tengo la características de llegar al área y terminar las jugadas tocando mucho el balón. Le doy las gracias a Kaká porque pude compartir un momento con él y me dijo una serie de cosas. Juego en todas las posiciones del campos del ataque, por el centro, la izquierda, la derecho, no tengo ninguna dificultad en este sentido", se definió.

"ESTOY PREPARADO PARA APROVECHAR LA OPORTUNIDAD"

Por último, quiso agradecer a sus nuevos compañeros por la forma en que le han acogido. "Ayer estuve en casa de un Vinicius, somos amigos desde el Flamengo, y estoy contento también de la recepción de Militao, Casemiro, Rodrygo, son todos brasileños y estoy seguro de que me van a ayudar mucho. Estoy preparado para aprovechar la oportunidad de jugar en el Real Madrid y muy contento con el recibimiento que he tenido", sentenció.

Por su parte, el director de Relaciones Institucionales, Emilio Butragueño, arropó a Reinier cuando no pudo hablar por la emoción y reconoció que él mismo se hubiera "desmayado" si hubiera tenido que afrontar un momento así con apenas 18 años.

"Querido Reinier, hoy iniciar una nueva etapa en tu vida. Jugar para el Real Madrid es uno de los más grandes desafíos que un profesional puede afrontar. Todos los que trabajamos en el club haremos todo lo posible para que tanto tú como tu familia seáis muy felices en esta que ya es tu caso. Espero que tengas muchos éxitos aquí. Bienvenido y mucha suerte", le deseó.

El palco de honor del coliseo blanco acogió la presentación del centrocampista, que contó la presencia del presidente, Florentino Pérez, y de los exfutbolistas y ahora trabajadores del club Emilio Butragueño, Santiago Solari, Raúl González Blanco y Álvaro Arbeloa.

Reinier Jesús, de 18 años, es internacional brasileño en las categorías inferiores. Debutó profesionalmente con el Flamengo en enero de 2019 tras formarse en las cantera del Vasco da Gama y ha fichado por el Real Madrid hasta junio de 2026, aunque inicialmente tendrá ficha del filial y jugará con el Castilla en Segunda División B.