El relevo español femenino de 4x100 metros termina quinto en la final del Mundial

MADRID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El equipo español femenino de relevo 4x100 metros ha terminado en la quinta posición este domingo en la final de los Mundial de atletismo, que se están celebrando en Tokio, igualando el mejor puesto de su historia en el campeonato, y la delegación española cierra la cita nipona con tres medallas, dos de ellas de oro.

El relevo, formado por Esperança Cladera, Jaël-Sakura Bestué, Paula Sevilla y Maribel Pérez, se mantuvo en la pelea por las medallas hasta la última posta, donde un error en la entrega le lastró y le dejó ya sin opciones de subirse al podio. Las relevistas de Estados Unidos se proclamaron campeonas mundiales por tercera vez consecutiva con una marca de 41.75, que les valió para batir a Jamaica y a Alemania.

De esta manera, España concluye la cita con tres metales, los dos oros logrados por María Pérez en las pruebas de 35 y 20 kilómetros marcha y el bronce conseguido por Paul McGrath en los 20 kilómetros marcha.