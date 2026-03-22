El relevo español femenino de 4x400 metros avanza a la final del Mundial de pista cubierta

El relevo español femenino de 4x400 metros, formado por Ana Prieto, Carmen Avilés, Rocío Arroyo y Daniela Fra - RFEA/SPORTMEDIA

MADRID, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El relevo español femenino de 4x400 metros, formado por Ana Prieto, Carmen Avilés, Rocío Arroyo y Daniela Fra, ha avanzado este domingo por tiempos a la final del Campeonato del Mundo en pista cubierta, que se está disputando en la localidad polaca de Torun.

El cuarteto terminó tercero en una semifinal en la que Prieto, en la primera posta, se situó tercera tras el toque de campana, con Estados Unidos y Portugal por delante. Avilés sostuvo la distancia y cedió el testigo en tercera posición a Arroyo. La mediofondista, también destacada cuatrocentista, completó una gran posta (parcial de 52.12), adelantando en la última curva a la británica y entregando a Fra prácticamente a la par que la estadounidense. Fra resistió el ataque final de la británica cruzó tercera la meta.

El tiempo de 3:29.98 supone la mejor marca de un relevo español en unos Mundiales, mejorando la plusmarca lograda en Sevilla 1991 (3:31.86). La descalificación del equipo checo en la semifinal anterior hizo que el tercer puesto puesto español bastase para acceder a la final. Así, España, que luchará por las medallas a las 20.47 horas, volverá a estar presente en una final mundial 34 años después.

Por su parte, la saltadora donostiarra Irati Mitxelena, que debutaba en un Mundial short track, finalizó en duodécima posición en la final de longitud. Inició su concurso con un salto de 6.43 metros que la situaba novena para registrar a continuación 6.30 y 6.36 metros, siendo décima al final de la tercera ronda de saltos. La mejora de sus rivales dejó sin opciones a la española, que acudía a este Mundial con una mejor marca personal de 6.76 metros.

Este domingo, Mariano García y Carlos Sáez lucharán por las medallas en la final de 1500 metros, mientras que el veterano Eusebio Cáceres afrontará la final de longitud, Mohamed Attaoui correrá la final de 800 metros y el relevo femenino de 4x400 metros también afrontará la lucha definitiva.