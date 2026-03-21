El relevo español mixto de 4x400 se cuelga la plata en el Mundial de pista cubierta

El relevo español mixto de 4x400 metros, integrado por Markel Fernández, Paula Sevilla, David García Zurita y Blanca Hervás - RFEA

MADRID, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El relevo español mixto de 4x400 metros, integrado por Markel Fernández, Paula Sevilla, David García Zurita y Blanca Hervás, ha conquistado la medalla de plata en el Campeonato del Mundo de atletismo en pista cubierta, que se está disputando en la región polaca de Cuyavia y Pomerania, y ofrecen la primera presea para España en la cita.

El cuarteto español remontó posiciones en una prueba que cerró con una marca de 3:16.96, nuevo récord de España de la distancia -superando el anterior registro de 3:17.12-, y en la que solo le superó Bélgica, campeona después de cruzar la meta en 3:15.60.

El vasco Fernández, primer relevista, entregó la posta en 47.76, antes de que Sevilla, iniciase su carrera y finalizase en 52.05. Posteriormente, García Zurita cubrió su recorrido en 46.09 y Hervás cerró en 51.06.

Así, España superó a Jamaica, que finalmente fue descalificada por un empujón en uno de los relevos a una representante estadounidense. Eso permitió subir al podio a Polonia (3:17.44), mientras que Países Bajos (3:20.14) y Estados Unidos (3:21.35) se fueron de vacío.