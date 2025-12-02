Remontada de líder de un Barça insaciable

Raphinha of FC Barcelona celebrates a goal during the Spanish league, La Liga EA Sports, football match played between FC Barcelona and Atletico de Madrid at Spotify Camp Nou stadium on December 2, 2025 in Barcelona, Spain. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona firmó una remontada crucial para tumbar al Atlético de Madrid (3-1) en el Spotify Camp Nou y abrir una brecha de seis puntos con los rojiblancos en esta jornada 19 adelantada por la Supercopa, un triunfo que además mete presión al Real Madrid antes de su visita del miércoles al Athletic Club en San Mamés.

El Barça, que ya había reaccionado al golpe inicial antes del descanso, completó su obra en una segunda parte de madurez, pegada y resistencia final para sentenciar al contragolpe cuando más sufría, cuando los de Diego Pablo Simeone intentaban buscar el empate con los 'culers' cerrados atrás y buscando lo que llegó; la sentencia a la contra.

Fue un partido bastante igualaod, muy bonito entre dos grandes que no cedieron, pero con superioridad blaugrana. Sobre todo en el tramo decisivo, que llegó en el 65' cuando Dani Olmo convirtió el dominio blaugrana en el 2-1 tras varios minutos de juego fluido, combinaciones de seda de Pedri y un Atleti más desbordado que en el primer acto.

El egarense, en estado de gracia goleador, cazó un balón rechazado y lo mandó a la red antes de caer mal sobre la clavícula y pedir el cambio para que entrara Marcus Rashford. Fue un golpe emocional y futbolístico que reforzó la idea de un Barça muy superior en esa fase: Lamine rozó el tercero con una jugada marca de la casa, Pedri tuvo que ser atendido por molestias y el equipo parecía decidir entre el 3-1 o el sufrimiento final.

Y llegó el sufrimiento, porque el Atlético encontró espacios para transiciones peligrosas. Almada tuvo el empate del 2-2 en el 80' tras una pérdida en la salida blaugrana; caracoleó, sentó a Joan Garcia y, cuando lo tenía todo a favor, envió el balón fuera en una acción increíble, como si en la jugada se le hiciera de noche. El propio Joan Garcia sostuvo de nuevo al equipo ante la amenaza aérea de Sorloth, verdugo del pasado curso, y Hansi Flick ajustó líneas dando entrada a Christensen para proteger el resultado ante un Lamine exhausto.

Rashford, con dos conducciones largas en el añadido, ya avisó obligando a Oblak a intervenir, pero el premio definitivo para el líder Barça llegó en el 90+6', en una contra que nació precisamente de la velocidad y los espacios abiertos por Rashford. Dro y Casadó conectaron en zona interior y Balde sirvió un pase medido para que Ferran Torres, el 'Tiburón', controlara, eligiera el disparo y firmara el 3-1 que desató el alivio del Barça. Una sentencia surgida de la punzada final de un equipo que había tenido que encerrarse atrás en los últimos minutos ante un Atlético volcado en busca de salvar al menos los tres puntos de distancia en la tabla.

Antes, el primer tiempo tampoco decepcionó. El FC Barcelona y el Atlético de Madrid llegaron al descanso con un 1-1 que hizo justicia a un primer tiempo intenso, de ritmo alto y de alternancias constantes en el Spotify Camp Nou. El encuentro arrancó con sensación de vértigo, con Lamine Yamal y Raphinha intentando activar al Barça desde el primer suspiro y con un Atlético más reactivo, obligado a sustituir muy pronto a Johnny Cardoso tras dolerse de un golpe fortuito con Dani Olmo.

Pero el tempranero gol rojiblanco llegó en una acción que definió buena parte del guión: la altísima línea defensiva del Barça, esta vez, quedó expuesta. Álex Baena atacó el espacio, controló un envío largo y resolvió con una picadita deliciosa ante Joan Garcia. Fue anulado en directo, pero el VAR corrigió y trazó una línea quirúrgica para validar el 0-1.

Lejos de acusar el golpe, el Barça respondió con carácter y con sus tres talentos más afinados en esta fase: Lamine, Pedri y Raphinha. El empate nació de un pase entre líneas del mago Pedri hacia un Raphinha que regateó a Oblak con la zurda y empujó el balón con la derecha, una acción rápida y precisa que devolvió el pulso al choque.

A partir de ahí, ambos equipos se movieron en un terreno de nervios y ocasiones claras, con superioridad 'culer'. Joan Garcia firmó una acción providencial cuando salió muy lejos del área para corregir un error de Pau Cubarsí y evitar que Baena se quedara solo ante la red.

Pero fue en la otra área en la que el colegiado De Burgos Bengoetxea señaló penalti sobre Dani Olmo tras una zancadilla evidente de Pablo Barrios, pero Lewandowski, uno de los especialistas, cambió su ritual, aceleró la carrera y mandó el lanzamiento muy alto, a la grada del nuevo Spotify Camp Nou.

El polaco estuvo a punto de resarcirse de inmediato con un cabezazo picado que obligó a Oblak a sacar una mano salvadora, una más en un tramo final dominado por el Barça. Balde también rozó el gol tras una carrera infinita por la izquierda y un disparo potente que el meta esloveno blocó en dos tiempos.

Y en la última acción destacada del primer acto, Gerard Martín vio la amarilla por cortar una contra de Giuliano Simeone en una decisión que el árbitro consideró cubierta por Cubarsí. Con este intercambio de golpes, el partido se fue al descanso con un 1-1 vibrante y muchas historias aún por resolverse.

El Barça acabó demostrando que esas carreras finales las sabía trazar mejor que el rival: maduró el partido, resistió cuando tocó sufrir, con inédita defensa de 5, y mató cuando encontró la carretera abierta para las contras letales. Una noche de remontada, de liderazgo reforzado y de un mensaje directo a LaLiga porque, este Barça de un Flick para nada alicaído, quiere estar ahí.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: FC BARCELONA, 3 - ATLÉTICO DE MADRID, 1 (1-1, al descanso).

--EQUIPOS.

FC BARCELONA: Joan Garcia; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Balde; Eric Garcia, Pedri (Casadó, min.74); Lamine Yamal (Christensen, min.88), Dani Olmo (Rashford, min.66), Raphinha (Dro, min.74); y Lewandowski (Ferran Torres, min.67).

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Molina, Giménez, Lenglet, Hancko; Cardoso (Koke, min.14 [Griezmann, min.75]), Barrios; Simeone (Sorloth, min.63), Nico González (Gallagher, min.46), Baena (Almada, min.62); y Julián Álvarez.

--GOLES.

0-1. Min.19, Baena.

1-1. Min.26, Raphinha.

2-1. Min.65, Olmo.

3-1. Min.90+6, Ferran Torres.

--ÁRBITRO: De Burgos Bengoetxea (C.Vasco). Amonestó a Gerard Martín (min.45+2) en el FC Barcelona y a Baena (min.41) en el Atlético de Madrid.

--ESTADIO: Spotify Camp Nou, 45.205 espectadores.