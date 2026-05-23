La remontada del Valencia ante el campeón Barça se queda sin premio europeo

Javi Guerra of Valencia CF celebrates a goal during the Spanish league, LaLiga EA Sports, football match played between Levante UD and FC Barcelona at Ciutat de Valencia stadium on May 23, 2026, in Valencia, Spain. - Ivan Terron / AFP7 / Europa Press

MADRID, 23 May. (EUROPA PRESS) -

El Valencia CF ha ganado este sábado en casa por 3-1 al FC Barcelona en la 38ª y última jornada de LaLiga EA Sports 2025-26, donde los goles de Javi Guerra, Luis Rioja y Guido Rodríguez han servido a los locales para remontar la diana previa de Robert Lewandowski, pero no para llegar a la último posición de la tabla que daba acceso a competición europea.

En Mestalla, apurando los 'ches' sus opciones para ir a la Conference League del próximo curso y con el Barça campeón desde semanas atrás, el equipo local tuvo una buena oportunidad doble para marcar en el 11', si bien ni Luis Rioja ni Unai Núñez acertaron en sus remates. Sobrepasado el primer cuarto de hora de reloj, Hugo Duro tampoco embocó un cabezazo.

El dominio era levemente del Valencia, que en el minuto 28 falló un contragolpe guiado por Javi Guerra hasta acabarlo Diego López con un mal tiro, al cuerpo de un zaguero rival. Al minuto siguiente, Filip Ugrinic puso a prueba la colocación de Wojciech Szczesny en la portería culé, como recambio de un Joan Garcia con el Trofeo Zamora en su bolsillo.

La respuesta visitante, justo antes del descanso, fue un cabezazo de Lewandowski al saque de un córner y que se estrelló en el poste. A la vuelta de vestuarios, el ritmo había bajado un pelín y además Carlos Corberán al poco tiempo tuvo que sustituir a Diego López por lesión.

A rebufo de ese ritmo sin mordiente, de golpe subió todo de tono con el 0-1 (61') de Lewandowski, que llegó tras un centro de Pablo 'Gavi' a pie cambiado desde la banda izquierda hacia el área; despejó la zaga 'che', Ferran Torres voleó de diestra y el ariete polaco cazó ese balón para enviarlo mediante un zurdazo y con instinto al fondo de la red.

Muy poco después, el árbitro Adrián Cordero no señaló penalti sobre Unai Núñez tras revisar el lance con el VAR, pero el equipo local ya se había animado y Javi Guerra lo plasmó en el 1-1 (66'); habiendo robado una pelota tras mal pase de Xavi Espart, realizó un recorte hasta marcar un zurdazo que cogió vuelo y entró a media altura junto al poste.

Las sustituciones de Corberán daban fruto y eso contagió a todos sus pupilos, pues en el 71' llegó el 2-1. Largie Ramazani lanzó el ataque y abrió al lado izquierdo para Jesús Vázquez, quien centró raso para un primer remate de Javi Guerra; aunque es taponado, Luis Rioja amortiguó ese esférico y acomodó su cuerpo para anotar con un zurdazo potente.

Sin tanta tensión como en compromisos previos porque los deberes ya estaban más que hechos, Hansi Flick dio oportunidades a su banquillo e incluso uno de los jugadores que habían entrado de refresco, Andreas Christensen, tras un córner merodeó el gol en el 85' con un remate que frenó Stole Dimitrievski. Y en el descuento se repitió este duelo.

No en vano, el portero valencianista intervino lúcido para despejar un cabezazo de Christensen tras un centro preciso al área. Cuando muchos pensaban que el partido no daba para más pese al largo tiempo añadido, el Valencia amplió su triunfo frente al campeón con un tercer gol, obra de Guido mediante un derechazo raso desde la corona del área.

Esta victoria hizo que el conjunto valenciano alcanzase los 49 puntos y cerrase la Primera División 2025-26 en el noveno puesto, dos puntos por detrás de la séptima posición que daba acceso a Conference League. Por su parte, el flamante campeón encajó su segunda derrota en las tres últimas jornadas ligueras y abrochó el curso con 94 puntos en su haber.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: VALENCIA CF, 3 - FC BARCELONA, 1 (0-0, al descanso).

--ALINEACIONES.

VALENCIA CF: Dimitrievski; Núñez, Tárrega, Pepelu, Vázquez (Rendall, min.80); Guido Rodríguez, Ugrinic; Rioja, Guerra (Almedia, min.90+7), Diego López (Ramazani, min.52); y Duro (Sadiq, min.80).

FC BARCELONA: Szczesny; Eric Garcia (Christensen, min.62), Araujo (Espart, min.46), Gerard Martín, Balde; Bernal (Casadó, min.83), Gavi; Olmo (De Jong, min.62), Ferran Torres (Cancelo, min.83), Rashford; y Lewandowski.

--GOLES:

0-1, min.61: Lewandowski.

1-1, min.66: Guerra.

2-1, min.71: Rioja.

3-1, min.90+7: Guido Rodríguez.

--ÁRBITRO: Cordero Vega (C. Cántabro). Amonestó con tarjeta amarilla a Tárrega (min.63) y Núñez (min.65) por parte del Valencia CF; y a Christensen (min.70) y Bernal (min.79) en el FC Barcelona.

--ESTADIO: Mestalla, 46.457 espectadores.