Renault no apelará su sanción en Japón para evitar "un debate estéril"

Publicado 24/10/2019 17:15:48 CET

MADRID, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La escudería Renault ha renunciado a apelar su sanción en el Gran Premio de Japón, donde fueron descalificados Daniel Ricciardo y Niko Hulkenberg, al entender que no tienen "nuevas pruebas" que aportar y que no desean "invertir más tiempo y esfuerzo en un debate estéril".

"Dado que no tenemos nuevas pruebas que aportar que no sean las ya entregadas para demostrar la legalidad de nuestro sistema, no deseamos invertir más tiempo y esfuerzo en un debate estéril frente a la Corte Internacional de Apelaciones. Por lo tanto, hemos decidido no apelar la decisión de los comisarios", anunció el equipo en un comunicado.

Ricciardo y Hulkenberg finalizaron sexto y décimo, respectivamente, en Japón, pero el equipo Racing Point protestó contra el sistema de frenos utilizados por el fabricante francés. Los comisarios sentenciaron que dicho sistema "utilizó soluciones innovadoras para explotar ciertas ambigüedades".