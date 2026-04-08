Un renovado Rahm busca su opción en Augusta

Archivo - Jon Rahm - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El golfista español Jon Rahm confía en alargar su buena relación con el Masters de Augusta y pelear desde este jueves por una segunda chaqueta verde en el primer 'major' de la temporada, tras la que ganó en 2023, escenario único que junta a los mejores del mundo.

La primera gran cita del golf mundial aterriza un año más en el Augusta National, esta vez con menos runrún entre la disputa de los circuitos tradicionales, PGA Tour y DP World Tour, con el saudí LIV Golf (creado en 2022). Aunque el propio Rahm tuvo que responder sobre la sanción del Circuito Europeo, tranquilo sobre su resolución y con que estará en la Ryder 2027, el terremoto fue Tiger Woods.

El 'Tigre' estuvo en boca de todos por su posible regreso, pero terminó siendo triste protagonista de un nuevo accidente de coche, detenido por conducir bajo alguna sustancia, que volvió a destapar sus problemas personales. Con mensajes de ánimo, y alguno más dolido como el de Jason Day, que llamó "egoísta" a su ídolo por poner a otros en peligro, todos quieren que empiece el juego.

Rahm llega tranquilo, con la confianza de haber tocado algún "mal hábito" durante el parón de invierno. El de Barrika confesó esta semana que esos cambios sentaron la "base" de su buena dinámica esta temporada, consagrada con la victoria en Hong Kong, que cortó una sequía de casi dos años sin ganar un título, aunque su regularidad le haya dado las dos ediciones de LIV Golf.

El vasco, que además de su triunfo cuenta con otros cuatro 'Top 5' en Augusta, está entre los favoritos a la que sería la séptima chaqueta verde del golf español. Como pasados campeones, Sergio García (2017), con malas sensaciones en lo que va de temporada, y el veterano José María Olazabal (1994 y 1999) tratarán de llegar al fin de semana conscientes de que la exigencia es máxima.

Las quinielas están abiertas en uno de los recorridos más icónicos, donde no se espera lluvia y, por tanto, habrá 'greens' duros y rápidos. El número uno del mundo, el estadounidense Scottie Scheffler, aspira a un tercer Masters, mientras que el número dos, Rory McIlRoy, es un hombre nuevo tras ganar el año pasado. El norirlandés cumplió el sueño de completar el 'Grand Slam' y en su regreso a Augusta flota despreocupado entre magnolias.

Con todo, McIlroy aparece sin duda en la terna de candidatos a la 90 edición del torneo, al igual que los ingleses Justin Rose, quien estuvo cerca de truncar su sueño, Tommy Fleetwood, en busca de su primer 'major', y Matthew Fitzpatrick. Collin Morikawa, Bryson DeChambeau, Xander Schauffele y Cameron Young son las bazas locales.