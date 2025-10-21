Repsol, nuevo suministrador exclusivo de lubricantes para Moto2 y Moto3 hasta 2030

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Repsol anunció este martes que ha firmado una alianza estratégica con Dorna Sports, organizadora del Campeonato del Mundo de Motociclismo, para convertirse en el suministrador oficial exclusivo de lubricantes para las categorías de Moto2 y Moto3.

Según indicó Repsol en un comunicado, este acuerdo, que se extenderá desde 2026 hasta 2030, "marca un hito importante en la expansión del negocio de lubricantes" de la compañía energética que recordó que Repsol Lubricantes, que tiene actividad comercial en más de 90 países, "cuenta con un amplio portafolio de productos para todas las aplicaciones de motor e industriales" y que testa sus productos "previamente" en Repsol Technology Lab, "uno de los centros privados de I+D más avanzados y reconocidos de Europa, con laboratorios equipados con tecnología puntera y un equipo de 230 investigadores y científicos".

Para Repsol, "MotoGP ofrece un entorno donde el rendimiento, la fiabilidad y la innovación marcan la diferencia en cada milésima de segundo", y es un campeonato en el que "ha estado históricamente vinculado, desde hace más de 50 años, acompañando a leyendas del motociclismo, y a través de la alianza de 30 años en Repsol Honda Team".

"Tras este nuevo acuerdo con MotoGP, Repsol continuará desarrollando y probando sus productos en las condiciones más extremas, para seguir trasladando la tecnología más avanzada hasta sus productos comerciales en todo el mundo. De hecho, con este acuerdo, 'Repsol Lubricantes' lanzará al mercado una nueva gama de productos de competición, reforzando así su compromiso con todos los motoristas, al ofrecer soluciones de lubricación para todo tipo de motos, desde las de alto rendimiento hasta las de uso diario", añadió.

La compañía subrayó que cuenta con plantas de producción de lubricantes en España (Puertollano), México, Indonesia, Singapur y Filipinas, así como acceso a plantas de terceros, lo que le permite distribuir sus productos a los equipos de Moto2 y Moto3 en cualquiera de las pruebas del Mundial.

"Esta nueva alianza con MotoGP representa un paso significativo en nuestra estrategia de crecimiento global. Estamos emocionados de volver al Campeonato del Mundo de Motociclismo y de poder demostrar la calidad y el rendimiento de nuestros lubricantes en un entorno tan exigente. Este acuerdo nos permite seguir innovando y mejorando nuestros productos para ofrecer lo mejor a nuestros clientes", celebró Clara Velasco, directora de Repsol Lubricantes.

Por su parte, Valero Marín, director general de Cliente de Repsol, remarcó que en la compañía, "el motor" ha sido "siempre parte" de su "ADN" y que "lo seguirá siendo". "Desde Repsol Lubricantes, en línea con la evolución global de Repsol, este patrocinio nos permite conectar con nuestros clientes desde un lugar más auténtico, más emocional, sin perder el rigor técnico que nos caracteriza. Queremos ser ese copiloto que asegura que cada kilómetro sea recorrido sin fricciones, con confianza y con propósito", apuntó.

Finalmente, Dan Rossomondo, director Comercial de Dorna Sports, no olvida que "los aficionados que ya aman MotoGP reconocen a Repsol por su reputación de excelencia y éxito en este deporte". "Por eso, estamos orgullosos de su regreso al campeonato. Sabemos que los pilotos y equipos contarán con tecnología de vanguardia gracias a Repsol como proveedor de lubricantes para las categorías Moto2 y Moto", indicó.

"Además, es una gran noticia que la compañía asuma el patrocinio principal de un Gran Premio y ponga su nombre en el circuito. En un momento en el que MotoGP continúa su impresionante trayectoria de crecimiento, no hay mejor ocasión para dar la bienvenida a Repsol como socio oficial y comenzar juntos un nuevo capítulo", sentenció.