La República Democrática del Congo cancela su concentración y despedida en Kinshasa debido al ébola

RWAMPARA, May 17, 2026 -- A health worker instructs a local resident to wash hands at the general reference hospital in Rwampara in eastern Democratic Republic of the Congo, on May 16, 2026. The death toll from the latest Ebola outbreak in the Democratic - Xinhua / Xinhua News / Europa Press / ContactoPhot

KINSHASA 21 May. (dpa/EP) -

La selección nacional de fútbol de la República Democrática del Congo ha cancelado una concentración de preparación para el Mundial y una despedida pública en la capital del país, Kinshasa, tras un grave brote de ébola en el país.

El brote ha sido declarado emergencia de salud pública de importancia internacional y según el portavoz de la selección nacional, Jerry Kalemo, el Ministerio de Sanidad ha recomendado que el entrenamiento no se celebre en Kinshasa debido al brote en la parte oriental del país. No obstante, afirmó que los partidos de preparación contra Dinamarca en Lieja (Bélgica), el 3 de junio, y contra Chile, en España, el 9 de junio, se disputarán según lo previsto.

"Debido al ébola, hemos cancelado los entrenamientos en Kinshasa", declaró Kalemo en una entrevista en la televisión nacional RTNC. "Había tres fases de preparación: en Kinshasa para despedirnos del público, en Bélgica y España con dos partidos amistosos contra Dinamarca en Lieja y contra Chile en España, y la tercera fase a partir del 11 de junio en Houston, Estados Unidos. Solo se ha cancelado una fase: la de Kinshasa", añadió.

El portavoz afirmó que no debería haber mucho temor a que los jugadores congoleños se contagien del ébola antes del Mundial, ya que casi todos ellos juegan en el extranjero, principalmente en Francia. El seleccionador nacional, el francés Sébastien Desabre, también se encuentra actualmente en su país natal.

Los 'Leopardos' se clasificaron tras ganar una repesca en México y jugarán en el Grupo K contra Portugal, Colombia y Uzbekistán. La República Democrática del Congo no ha jugado en un Mundial desde 1974, entonces como Zaire.