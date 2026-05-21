La resolución sobre el campeón de la Copa África será tras el Mundial "para evitar conflictos"

Archivo - 18 January 2026, Morocco, Rabat: Senegal's El Hadji Malick Diouf (L) and Morocco's Brahim Diaz battle for the ball during the 2025 AFCON Africa Cup of Nations final soccer match between Morocco and Senegal at Prince Moulay Abdellah Stadium. Phot - Ulrik Pedersen/CSM via ZUMA Pres / DPA - Archivo

MADRID 21 May. (EUROPA PRESS) -

El abogado español Juan de Dios Crespo, CEO de 'RH&C SPORTS LAWYERS', aseguró este jueves que la resolución que debe emitir el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) para dilucidar el ganador de la Copa de África con las selecciones de Marruecos y Senegal se conocerá "después del Mundial", que se disputa del 11 de junio al 19 de julio, "para evitar conflictos" entre ambos combinados si se cruzan en el torneo.

"Nos han indicado que como hay un Mundial ahora y como posiblemente pudiera haber un enfrentamiento entre Senegal y Marruecos, si los dos eran segundos del grupo, era mejor no tener una decisión, dejarlo estar hasta después del Mundial para evitar conflictos en el terreno de juego y también fuera", señaló Crespo en su intervención en la séptima edición del ISDE Sports Convention (ISC), el congreso internacional organizado por el Instituto Superior de Derecho y Economía (ISDE) en colaboración con LaLiga.

El abogado ha sido elegido por la Federación de Fútbol de Senegal para llevar su apelación ante el TAS tras la decisión del Comité de Apelación de la Confederación Africana de Fútbol (CA) de dar la victoria en la final de la Copa África a Marruecos por 3-0 por considerar que abandonó el partido en protesta por la señalización de un penalti en el tiempo añadido. Brahim Díaz lo falló y en la prórroga Pape Gueye dio el título al combinado senegalés, al que posteriormente se le retiró el triunfo.

"Hay 14 personas senegalesas todavía en las cárceles de Marruecos por disturbios, ningún marroquí. Ahí, si Marruecos se hubiera negado a jugar, hubieran ganado 3-0, pero querían ganarlo en el campo y fallaron el penalti", advirtió. "Hacen una reclamación y el comité, no digo que se inventa, pero decide que de acuerdo a alguna reglamentación, Marruecos tiene que ganar", añadió..

Una decisión que la federación senegalesa apela exponiendo que "quien decide el resultado es el árbitro que decide cuándo empieza y acaba el partido". ""¿Por qué el árbitro decide continuar? Porque Marruecos se lo pide. Quieren tirar el penalti, quieren marcar y ganar sobre el terreno del juego", reiteró Juan de Dios Crespo, que añadió que además recibieron la respuesta de la federación marroquí de haber "recurrido fuera de tiempo".

En cuanto a la apelación, lamentó que el árbitro principal elegido para el caso "tiene una relación cuasi familiar con el abogado de la parte contraria, de Marruecos porque es padrino de uno de sus hijos", por lo que, dado este conflicto de intereses, estudiaron recusarle. "Si recusamos, estamos diciendo que no confiamos en él, pero si no y se pierde, dirán que por qué usted no ha recusado cuando tenía una relación cuasi familiar", agregó.

Por ello, a pesar de creer en la "independencia absoluta" de esa persona, recusaron el nombramiento "casi sin quererlo". "El tema de recusación es un asunto complejo, es la primera vez que recuso en años", subrayó.

Además, el abogado español incidió en la "novedad" que ha incluido FIFA en el Código Disciplinario después de la final africana. "Ha dicho, a partir de ahora, que todo equipo que se vaya de manera temporal o definitiva será considerado como perdedor del partido por 3-0. Esta novedad ayuda un poco a la posición de Senegal porque antes no existía y ahora existe", comentó.

Y recalcó que la CAF "ha decidido ser neutral", un hecho que a su entender "favorece también la posición de Senegal, pero sobre todo es algo insólito". "¿Por qué se evita contestar a la apelación de quedarse neutral? ¿Porque quizá entienda que la decisión no era correcta? Porque estamos hablando de dos cosas distintas. Están los procedimientos internos, que son instancia y apelación en todos los casos; y después está la CAF, la FIFA, la CONMEBOL...", reflexionó De Dios Crespo.

"Entonces, yo creo que aquí la CAF ha dicho 'no estoy de acuerdo con lo que ha ocurrido, por lo tanto, me muestro neutral en todos sentidos'. Neutraliza porque es neutral y neutraliza porque no dice nada en contra de lo que nosotros hemos apelado. Y ahora estamos esperando que nos digan quién va a ser el árbitro", concluyó.