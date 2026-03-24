El Rey Felipe VI (c) galardona a la bicampeona paralímpica de triatlón adaptado, Susana Rodríguez (2d), durante la entrega de las acreditaciones a la XI Promoción de ‘Embajadores Honorarios de la Marca España’, en el Palacio de El Pardo, a 24 de marzo de - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

El Rey reivindicó una "España abierta al mundo" y la "imagen de calidad y fiabilidad" que ofrecen sus marcas

Felipe VI entregó esta distinción a la XI Promoción, formando "una red de talento" y siendo un "ejemplo"

MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La triatleta Susana Rodríguez Gacio, bicampeona paralímpica en los Juegos de Tokio 2020 y París 2024, ha recibido su acreditación como integrante de la XI Promoción de Embajadores Honorarios de la Marca España, en una ceremonia donde S.M. el Rey Felipe VI ha destacado el "extraordinario patrimonio de talento" nacional y la "imagen de calidad, fiabilidad, modernidad y liderazgo" en múltiples sectores.

Así se ha expresado Felipe VI este martes durante la entrega en el Palacio de El Pardo de esas acreditaciones, un reconocimiento que otorga el Foro de Marcas Renombradas Españolas (FMRE), con el beneplácito del Ministerio de Asuntos Exteriores, a personas que contribuyen con su trabajo y prestigio a mejorar o generar una imagen positiva de España.

"En un contexto internacional marcado por profundas transformaciones económicas y geopolíticas, la imagen de un país adquiere un peso y una importancia, un valor aún mayor", ha sostenido el Rey, agradeciendo la labor que realiza el Foro para fortalecer la presencia de las empresas españoles en el exterior.

España, ha dicho el monarca, cuenta con "un extraordinario patrimonio de talento y con un amplio tejido de marcas líderes en numerosos sectores que, con su trabajo diario, transmiten una imagen de calidad, fiabilidad, modernidad y liderazgo".

"Vosotros encarnáis ese espíritu abierto y creador que define a nuestro país", ha subrayado, dirigiéndose a los nuevos Embajadores Honorarios.

En su undécima edición los reconocidos han sido Ana José Varela, directora financiera de la OCDE (Relaciones Internacionales); Antonio Huertas, presidente de Mapfre (Gestión Empresarial); Diego González Rivas, cirujano torácico (Acción Social); Jaume Plensa, artista plástico y escultor (Arte y Cultura); Carme Ruscalleda, chef (Turismo y Gastronomía); Susana Rodríguez, médico y triatleta (Deportes), y Regina Llopis, matemática y doctora en IA (Ciencia e Innovación).

ESPAÑA ABIERTA AL MUNDO

"Cada uno representa una faceta de la España contemporánea: una España que investiga y crea, la que emprende y compite, la que imagina y construye; una España abierta al mundo y consciente de que su mayor riqueza reside en su pueblo, sus ciudadanos", ha reivindicado Felipe VI, para quien "la imagen de un país es la suma de las contribuciones de muchos actores".

Los Embajadores Honorarios conforman "una valiosa red de talento y compromiso que afianza nuestra reputación en el mundo", ha resaltado, incidiendo en que en última instancia "la Marca España es una obra colectiva a la que todos podemos contribuir de muchas maneras, con talento, trabajo y tesón".

Así, ha concluido su intervención animando a todos a tener presente "esta realidad como una oportunidad ilusionante y relevante", a tomar a los Embajadores Honorarios como "ejemplo" y a ayudar a que España "sea cada día más querida y respetada".

En nombre de la nueva promoción ha tomado la palabra Antonio Huertas. "Los Embajadores estamos llamados a liderar desde nuestra visibilidad y de nuestro ejemplo este movimiento colectivo que recuerda que la verdadera grandeza de España surge cuando trabajamos unidos, guiados por los valores que nos identifican y que nos hacen fuertes", ha sostenido.

"Nuestra misión es dar voz a lo mejor de nuestro país, amplificar lo que nos une, generando orgullo entre los españoles y transmitiendo confianza al mundo", ha defendido el presidente de Mapfre, para quien "las generaciones más jóvenes necesitan que les abramos camino y que caminemos también a su lado".