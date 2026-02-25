Los Reyes y Pedro Sánchez reciben a los deportistas de Milán-Cortina: "Sois referentes para muchos jóvenes"

Los Reyes reciben a los deportistas españoles participantes en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026. - CASA REAL

MADRID 25 Feb. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El Equipo Español participante en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo, formado por 20 deportistas, fueron recibidos este miércoles por los Reyes Felipe VI y Doña Letizia y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien destacó que todos ellos son "referentes para muchos jóvenes que seguro quieren emularlos".

Don Felipe y Doña Letizia recibieron en audiencia, en el Palacio de La Zarzuela, a la veintena de deportistas que compitieron en los Juegos de Milán-Cortina, evento olímpico del que España vuelve con el oro de Oriol Cardona --emulando la hazaña dorada de 'Paquito' Fernández Ochoa en 1972-- y el bronce de Ana Alonso en la modalidad individual de esquí de montaña, además de la presea de bronce lograda por ambos deportistas en la final de relevo mixto de dicha disciplina.

A la audiencia acudieron, junto a los deportistas y miembros de los equipos técnicos, la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón; el presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco; el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes; el presidente de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada, Joan Bernat Clarella; el presidente de la Real Federación Española de Deportes de Invierno, José María Peus; y el presidente de la Real Federación Española de Deportes de Hielo, Frank González.

Después, fueron recibidos por Pedro Sánchez en La Moncloa. "Nos habéis dado la oportunidad de acercarnos a unos deportes que quizás son para el gran público más desconocidos, pero más allá de las medallas, que siempre es un lujo, realmente son muy entretenidos de ver, deben ser superexigentes de practicar", comenzó el presidente del Gobierno sus palabras hacia los deportistas.

"Sois referencia para muchos jóvenes que seguro que después de ver estos Juegos Olímpicos quieren emularos. Nos habéis acercado a muchos a deportes que a lo mejor no conocíamos tanto pero que merece la ver y disfrutar", destacó.

Además, se dirigió directamente a los medallistas Cardona y Alonso, a los que dijo que su "éxito no radica exclusivamente en que sean "los deportistas españoles más laureados en unos Juegos de Invierno", sino que ese éxito es "coraje, compromiso y constancia". "Estos son valores que tanto en el deporte como en la vida son fundamentales", advirtió.

"Hemos tenido que esperar 54 años, son demasiados años para romper esa barrera que teníamos de obtener una medalla de oro desde aquel triunfo de 'Paquito' Fernández Ochoa en Sapporo (Japón). Esto demuestra que estamos ante alguien que ya es una leyenda del deporte olímpico español", señaló sobre Oriol Cardona.

Sobre Ana Alonso, resaltó la "lección de vida" que hay detrás de sus dos medallas en este Juegos. "Dicen mucho de tu historia personal, de las vicisitudes que has tenido que pasar, algunas de ellas muy duras, pero sobre todo de ese afán de superación, de lograr las cosas a base de mucho esfuerzo y sacrificio. No solamente es talento, y todos nos sentimos muy orgullosos y muy identificados con esa historia personal que muchos desconocíamos. Demuestras que con un propósito todas las cosas se pueden conseguir". manifestó.

"Nosotros, probablemente, no tengamos los grandes presupuestos que tienen las grandes federaciones cuando hablamos de los Juegos de Invierno, los deportes de invierno, pero desde el Gobierno de España sí que hemos tratado durante todos estos años de aumentar esa inversión y de reconocer la importancia también de los deportistas de los Juegos de Invierno", reivindicó Sánchez.

El presidente del Ejecutivo recordó también que la inversión ha sido "el triple" para estos Juegos. "Y nuestra intención es continuar apoyando a los deportes de invierno. Contad lógicamente con el compromiso del Gobierno", concluyó.

IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN

URL DE DESCARGA:

https://www.europapress.tv/deportes/1063606/1/pedro-sanchez-...

https://www.europapress.tv/sociedad/1063569/1/reyes-reciben-...

TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06