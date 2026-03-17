Los Reyes reciben al equipo paralímpico español

Los Reyes reciben en audiencia a la delegación española en los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 en el Palacio de La Zarzuela, a 17 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Antonio Gutiérrez - Europa Press

MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

SS.MM. Los Reyes han recibido este martes en el Palacio de la Zarzuela al equipo paralímpico que participó en los pasados Juegos de Invierno Milán-Cortina d'Ampezzo 2026, encabezado por la medallista Audrey Pascual y que conquistó cuatro preseas, dos de oro, una de plata y una de bronce, todas logradas por la esquiadora madrileña.

El Rey Felipe VI y la Reina Letizia mantuvieron una charla de 45 minutos con Audrey Pascual, Emilio Redondo, Higinio Rivero, Javier Marcos, María Martín-Granizo, Iraide Rodríguez, Alejandra Requesens y la guía Victoria Ibáñez, los ochos deportistas españoles en la cita, y se interesaron por su experiencia durante estas semanas, agradeciéndoles "el gran trabajo realizado".

Además, felicitaron a Pascual por su éxito en Cortina, donde conquistó dos medallas de oro en supergigante y combinada, una plata en descenso y un bronce en eslalon de esquí alpino para deportistas que compiten sentadas. La madrileña, que fue abanderada en la ceremonia de inauguración, es primera española con discapacidad física, hombre o mujer, en subir al podio en este deporte en unos Juegos.

Los Reyes destacaron el "ejemplo de superación, compromiso y excelencia" que representan los deportistas paralímpicos españoles, así como su contribución "a la proyección de los valores del deporte y de la sociedad española" en el ámbito internacional. También destacaron la labor de los Equipos de Promesas Paralímpicas, iniciativa conjunta de las Federaciones Españolas y el CPE, orientada a la detección y promoción del talento deportivo con discapacidad.

Junto a los deportistas acudieron la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón; el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes; y el presidente del Comité Paralímpico Español (CPE), Alberto Durán, entre otros.

La delegación española entregó a los Reyes una camiseta del equipo paralímpico con sus nombres antes de realizar el posado oficial. Por la tarde, los deportistas serán recibidos por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Palacio de la Moncloa.