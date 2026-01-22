Los Reyes visitan el 'stand' en Fitur del Gran Premio de España de Fórmula 1

(I-D) La Reina Letizia, el Rey Felipe, el presidente del Comité Ejecutivo de Ifema Madrid, José Vicente de los Mozos, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, durante la inauguración o - José Oliva - Europa Press

MADRID, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los Reyes inauguraron la 46ª edición de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) y visitaron el espacio de 'Madring' ubicado en el pabellón 10, donde José Vicente de los Mozos, presidente del Comité Ejecutivo de Ifema Madrid, les explicó el trazado y los detalles técnicos de un circuito en el que se disputará el Gran Premio de España de Fórmula 1 del 11 al 13 de septiembre de 2026.

Durante el recorrido, los Reyes estuvieron acompañados de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida; el Ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu; y Daniel Martínez, vicepresidente del Comité Ejecutivo de Ifema Madrid.

El 'stand' de 'Madring', con una extensión de 200 metros cuadrados como si de un box de un equipo de Fórmula 1 se tratase, cuenta con un mural de gran tamaño con el trazado retroiluminado con tecnología LED presidiendo el espacio, mostrando cada una de las 22 curvas del futuro circuito. El techo está compuesto por pantallas que proyectan luces de velocidad que rebotan sobre un suelo negro que imita el asfalto de la pista, creando una sensación de movimiento constante.

A su vez, una pantalla gigante de última generación proyecta piezas audiovisuales que transportan al visitante al corazón de la carrera. La esencia madrileña del proyecto también está muy presente en el 'stand' que luce un espectacular mural de claveles, en un guiño a la tradición y cultura de la capital que está cautivando a los visitantes.

"La presencia de 'Madring' se trata de una sinergia entre la Feria de Turismo más fructífera para la región de Madrid, con más de 10.000 empresas de 161 países y 255.000 visitantes, y el proyecto deportivo que generará un impacto anual estimado en 450 millones de euros para Madrid y que unirá deporte de élite, tecnología y el alma castiza de Madrid", destacó un comunicado.