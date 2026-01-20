La RFEA ve "muy motivado" a Jordan Díaz para el 2026 y cree que el atletismo español tendrá "un buen año"

Archivo - Jordan Diaz practice during a Red Bull Media Day at Polideportivo de Moratalaz on April 03, 2024, in Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

La Real Federación Española de Atletismo (RFEA) tiene esperanzas de vivir a nivel deportivo y de resultados "un buen" año 2026, una temporada en la que espera recuperar la mejor y más sana versión del saltador hispano-cubano Jordan, el cual está "muy motivado" tras un 2025 donde los problemas físicos apenas le dejaron competir, con retirada incluida en el Mundial de Tokio donde buscaba la 'triple corona' tras ser campeón olímpico y de Europa.

"Lo que he visto en redes sociales me ha gustado mucho, me sigue impresionando su capacidad y talento. Creo que físicamente está bien", apuntó Raúl Chapado este martes en un desayuno informativo con medios. "Está entrenando muy bien, nunca ha tenido un invierno como este. Fue un mazazo para él lo de Tokio y tuvo un periodo de reflexión y de curar heridas y lesiones antiguas", añadió el director deportivo Josu Gómez-Ezeiza.

Este recordó que el campeón olímpico ha tenido alguna molestia muscular pequeña porque ha realizado "cargas que históricamente no ha tenido". "Está muy motivado", añadió, puntualizando que ni él ni su entorno "descartan nada" en la temporada en pista cubierta, pero que "son prudentes porque quieren tener una buena temporada sin percances ni sustos". "Van valorando semana a semana", advirtió, mientras que a su lado, el seleccionador José Peiró considera de "prometedor" su estado de forma. "Va paso a paso, Iván (Pedroso, entrenador de Díaz) es muy prudente", remarcó.

Por otro lado, a la hora de figuras que puedan aparecer, Raúl Chapado indicó que "todos los años hay alguien que da un paso adelante". "El año pasado fueron Paul McGrath o María Forero. Viendo la base de Sub-20 y Sub-23 tendremos esa sorpresa entre comillas, espero que no sea una", declaró.

"Tenemos abiertas varias opciones con buena perspectiva. Paul dio el paso a la élite y ahora tiene que asentarse, y hay otros a los que le competitividad les va a hacer crecer en 100 y 400 para ganarse un puesto en el relevo. Hay una serie de jóvenes con los que no tenemos prisa y lo hay consolidados que cambian de prueba y creemos que tenemos margen de mejora", aclaró Peiró.

El presidente de la RFEA auguró igualmente que en el Europeo al Aire Libre que acogerá el próximo mes de agosto Birmingham (Inglaterra) habrá "la mayor participación del equipo español en un Europeo". "Los relevos van a tener todos opciones y va a ser la consolidación de una generación que no está agotada y en su madurez deportiva, y otra que viene empujando mucho", subrayó.

"El Mundial de Tokio de 2025 fue relevante por los 14 puestos de finalistas y los 18 entre los diez primeros. Lo que va a determinar tu rendimiento son las posibilidades de tener éxito", prosiguió Chapado, que también espera que en el Mundial en Pista Cubierta de Torun (Polonia) "el nivel deportivo va a ser más alto" que el año pasado en Nanjing (China). "Creo que vamos a tener un buen año, el potencial y la competitividad están ahí. Si me permitís un deseo, es que Quique Llopis dé ese paso porque le falta esa medalla", apuntó con una sonrisa.

Para Peiró, el objetivo desde su puesto es el de "mantener el alto nivel de exigencia y competitividad, y facilitar a los atletas las mejores condiciones para su preparación". "El objetivo es no bajar el nivel y, si es posible, seguir escalando posiciones, sobre todo en puestos de finalistas", detalló el seleccionador.

LA APUESTA DE BARCELONA POR EL 'ULTIMATE CHAMPIONSHIP'

En cuanto a solicitudes para que España acoja algún gran evento internacional, Chapado confirmó "hay un interés" en albergar uno "muy importante" como es el novedoso Ultimate Championship, una especie de Mundial en un formato reducido de tres días y por el que quiere pujar Barcelona para su segunda edición en 2028 (la primera será en septiembre de este año en Budapest).

El presidente federativo indicó que están "hablando con las Administraciones Públicas" porque el coste "es muy elevado", y que ya han tenido "un acercamiento con World Athletics". "Hay que buscar la viabilidad económica, pero la dimensión deportiva es muy importante y luego está el historial de Barcelona en eventos deportivos y que tiene esa 'espinita' de no haber hecho un Mundial de Atletismo", recordó Chapado.

"Un gran evento debe tener una unión de sinergias. Cuanto más interés por todas las partes se crea, el legado y el impacto puede ser mucho mayor. A World Athletics le interesa recuperar a Barcelona porque por su historia puede hacer crecer el producto del atletismo y tener en ese evento a la mayoría de campeones olímpicos de Los Angeles y que están invitados automáticamente, hará que tenga nivel mediático. Me consta que hay otras ciudades interesadas y la decisión debe ser en breve", sentenció al respecto.

Finalmente, el dirigente se refirió a la polémica suscitada con Said Mechaal, que criticó no haber recibido ninguna ayuda de España y que dio todo el mérito a Estados Unidos, donde se está formando, tras batir hace unas semanas el récord de España de 10K.

"Mi opinión personal es que no dijo nada que no pensase y lo hizo con el máximo respeto", señaló Chapado, que aclaro que el catalán se refería a una ayuda que solicitó al CSD en 2019 y que no se le concedió porque "para esa beca se hace una selección por criterios y entonces había atletas con muchos más méritos". "Pidió disculpas después porque no quería transmitir el mensaje que se había reflejado, pero respeto máximo a sus declaraciones", insistió el exatleta, que sí lamentó que el atleta fuese víctima de ataques de odio. "Es intolerable y denunciable el acoso y racismo que tuvo", aseveró.