RFEDI, FGC y FCEH se unen para potenciar la innovación en deportes de nieve y la seguridad

BARCELONA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española de Deportes de Invierno (RFEDI), Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) y la Federació Catalana d'Esports d'Hivern (FCEH) han anunciado este miércoles que han llegado a un acuerdo para impulsar unas jornadas de formación que tendrán como objetivo mejorar la seguridad activa y pasiva en las pistas de entrenamiento de las estaciones de esquí.

Este plan tendrá tres fases, entre las que habrá una jornada presencial en Barcelona, otra de formación online y, para acabar una práctica extra en nieve en una de las estaciones de esquí de FGC. Estas jornadas tienen el objetivo de mejorar la seguridad activa y pasiva de las pistas de entrenamiento y competición, albergar competiciones de alto nivel, así como otros retos que se plantean dentro del ecosistema de los deportes de invierno.

La primera fase tendrá lugar los días 8 y 9 de octubre en Barcelona y tiene como premisa hacer unas jornadas profesionales de preparación, seguridad e innovación en pistas de entrenamiento y competición, dirigidas a clubes y Federaciones Autonómicas (FFAA) o estaciones de esquí con la aplicación de herramientas innovadoras en la mejora y desarrollo de prácticas en pista.

En segundo lugar, se hará una formación online específica durante el mes de noviembre, en el que se tratarán temáticas relacionadas con la preparación de las pistas de esquí, tecnología del pisado de pistas, casos prácticos, todos ellos vinculados a los 'stadiums' competitivos.

Finalmente, se llevará a cabo un ejercicio técnico a pie de campo en una de las estaciones invernales de FGC con el propósito de aplicar todos los conocimientos adquiridos durante este proyecto, tanto en las jornadas presenciales como en las telemáticas.

"Cuando instituciones como FGC, FCEH y RFEDI sumamos esfuerzos, logramos multiplicar las oportunidades para nuestros deportistas y para el conjunto del ecosistema de la nieve. La seguridad, la formación y la capacidad de atraer eventos internacionales son tres pilares que refuerzan nuestro compromiso con el presente y el futuro de los deportes de invierno en España", ha asegurado el presidente de RFEDI, May Peus.

Por su parte, el presidente de FGC, Carles Ruiz, ha destacado la apuesta que hacen por el deporte de invierno. "Continuamos apostando por la mejora continua, los planes de seguridad en nuestras pistas y por una formación de excelencia para nuestro personal con el objetivo de ser referentes para otras estaciones de esquí. En este caso, es muy importante, además, contar con aliados como la federación española y la catalana", explicó.

Finalmente, el presidente de la Federació Catalana d'Esports d'Hivern, David Sàmper, ha afirmado que "la formación es un reto" para las tres instituciones. "Tenemos el deber de trasladar los conocimientos que hemos adquirido en la organización de eventos internacionales a todas las personas que pueden colaborar en su mejora", finalizó.