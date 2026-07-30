La RFEF abre expediente disciplinario al Barça por tantear a Julián Álvarez

Archivo - Julian Alvarez of Atletico de Madrid looks on during the UEFA Champions League 2025/26 Quarter-finals First Leg, football match played between FC Barcelona and Atletico de Madrid at Spotify Camp Nou stadium on April 08, 2026 in Barcelona, Spain. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF), a través de su Comité de Disciplina, ha abierto un expediente disciplinario al FC Barcelona por haber tanteado el fichaje del delantero argentino Julián Álvarez, actual jugador del Atlético de Madrid y con contrato en vigor hasta el 30 de junio de 2030.

Según confirmaron este jueves fuentes de la RFEF consultadas por Europa Press, el Comité de Disciplina ya ha comunicado al Barça esta apertura de expediente, para el cual se pueden presentar alegaciones dentro del plazo que el organismo federativo le facilite para ello.

El pasado 30 de junio, el Atlético presentó una denuncia ante la FIFA y la propia RFEF por considerar que la entidad culé había presionado a la 'Araña' para intentar forzar su salida y poner rumbo a Barcelona. No obstante, parecía difícil que el caso tuviera recorrido para la FIFA y ese movimiento se veía más como una disputa entre ambos clubes.

Solo una semana antes de presentar esa queja formal, Miguel Ángel Gil Marín ya había advertido de que denunciarían al Barça por "negociar con un jugador con contrato en vigor durante el periodo protegido". "Nuestra responsabilidad es defender los intereses del Atlético", apostilló entonces el consejero delegado de la entidad madrileña.

Desde el inicio del verano, la cúpula directiva del Atlético, con el propio Gil Marín y el presidente Enrique Cerezo a la cabeza, ha lidiado con los cantos de sirena de varios clubes hacia Álvarez, cuya cláusula de rescisión es de 500 millones de euros. "No queremos transferirlo. No aceptamos la oferta de 100 millones de euros, ni aceptaremos una de 150 ni una de 200", comentó más recientemente el consejero delegado.

No en vano, incluso el Real Madrid realizó el 9 de junio una oferta de 150 millones de euros para contratar a la 'Araña', rechazada de inmediato por el club rojiblanco "en el marco de las buenas relaciones existentes", con Florentino Pérez entonces recién reelegido presidente.

Eso sí, el propio futbolista argentino movió ficha el 23 junio en una zona mixta tras un partido de la 'Albiceleste' en la Copa Mundial de la FIFA 2026. "No es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme, trato de ser una persona honesta y he hablado con la gente del club con la que tenía que hablar. Creo que lo mejor para todos es una transferencia, quiero cumplir mi sueño", declaró Álvarez a ESPN.

Después de esas palabras, durante un torneo en el que la selección de Argentina fue subcampeona tras perder por 1-0 en la final contra España, la 'Araña' no ha vuelto a hablar en público acerca de su situación en el equipo colchonero a las órdenes de su compatriota Diego Pablo Simeone.