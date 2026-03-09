RFEF y AESAF firman el primer Convenio Colectivo para "dar garantía" al arbitraje español

Rafael Louzán (izda) y Paco Hevia (dcha) tras firmar el primer Convenio Colectivo del arbitraje español - PRENSA RFEF

LAS ROZAS (MADRID), 9 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, y el de la Asociación Española de Árbitros de Fútbol (AESAF), Francisco Hevia, firmaron este lunes el primer Convenio Colectivo para "dar garantía" al arbitraje español y que este tenga "un marco de juego que respete los derechos laborales de los árbitros".

El acuerdo tendrá validez durante esta temporada, es decir, hasta el próximo 30 de junio y servirá de base para el siguiente cuyo objetivo es que dure hasta el año 2030. LaLiga y el Comité Técnico de Árbitros (CTA) participaron en las negociaciones de este documento que garantizará los derechos de los colegiados del fútbol profesional, más allá de sus salarios, como seguros con mejores coberturas o prestaciones en caso de baja por enfermedad o accidente.

Además, en materia de formación, la RFEF y LaLiga garantizan programas dirigidos a la formación del colectivo arbitral tras la finalización de su carrera a través de diferentes programas de La Academia, en el caso federativa, y cursos de LaLiga Business School, en el de la patronal.

Louzán celebró este convenio con el que sigan "haciendo camino, también en el colectivo arbitral". "Hay que darle garantía a un colectivo tan importante. Creo que a nivel internacional nos sitúa a la vanguardia de cómo hacer las cosas y que desde el diálogo se puede construir algo muy bonito como dar cobertura y seguridad a un grupo tan importante", señaló en el acto celebrado en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid).

"Han sido más de cuatro meses de trabajo muy fructífero y quiero agradecer a LaLiga porque nos amparara y recoja todas y cada una de sus sensibilidades. Trabajando, consensuando y dialogando se llegan a estos buenos acuerdos. No lo había antes y es un paso muy importante", añadió el mandatario.

Louzán también defendió el actual momento del arbitraje y pidió "dar ejemplo a los grandes equipos" y que no arrojen más polémica que "se trasladan" a categorías inferiores. "Es un camino erróneo. El árbitro es un deportista más y mi ilusión es que más pronto o tarde no se esté siempre focalizando en si ha sido o no", subrayó.

El presidente de la RFEF, que confirmó que el próximo 17 de marzo se volverá a reunir la Comisión de la Reforma Arbitral para seguir avanzando en temas y con invitación a entrenadores para "pedirles su contribución", también recordó que en España cuentan con "medios de los tecnológicamente más avanzados" para ayudar al árbitro, pero que "también se cuestiona".

"El arbitraje español está en muy buen momento y tiene que seguir mejorando. Necesitamos tiempo, vamos trabajando bien y queda mucho por hacer, pero la perfección en el arbitraje y en el fútbol es muy difícil. Al final de la liga, cada uno está en el sitio que le corresponde", sentenció al respecto.

También se mostró "muy triste" con lo sucedido en Asturias con la brutal agresión a un colegiado y por ello pidió trabajar "entre todos para conseguir que el árbitro esté más protegido a nivel legislativo". "Este no es el camino y muchos fines de semana nos encontramos con estas situaciones y hay que condenarlas y erradicarlas, buscando fórmulas, pero necesitamos la ayuda de todo el mundo para erradicar la violencia física y verbal en los campos", apuntó.

LA AESAF LO VE "UN SALTO EN LA PROFESIONALIZACIÓN DEL ARBITRAJE"

Por su parte, Paco Hevia recalcó su satisfacción por este convenio que es "un paso normal y esperado por todos" y para que exista "un marco de juego que respete los derechos laborales de los árbitros". "Trabajamos con una visión a muy largo plazo y quedan pasos por dar, pero es un salto en la profesionalización del arbitraje español", puntualizando.

El dirigente cree que "caminando todos de la mano" se va a llegar "mejor y antes a ese desarrollo y mejora del fútbol y del arbitraje español", y, en relación con lo sucedido en Asturias, opinó que existe "el error histórico de normalizar la violencia verbal y física". "Cualquier actividad agresiva perjudica al fútbol y la sociedad y desde AESAD estamos animando a compañeros que se ven en estas situaciones a que acudan a tribunales y denuncien", advirtió.

Preguntado por las condiciones económicas, se limitó a decir que ha habido una "mejor" y que este convenio empieza con "el 2,1 por ciento de subida preacordada". "Se ha fijado por cómo crecemos y somos capaces de evolucionar en el futuro, LaLiga nos hace ver que la evolución del arbitraje tiene que estar con la propia del fútbol y la liga. Tenemos que buscar en el siguiente cómo vinculamos esas retribuciones futuras a las aportaciones al fútbol y al producto audiovisual", detalló.

El presidente del CTA, Fran Soto, ve el documento como una forma de liderar "a nivel internacional" y como "un paso más en esa apertura y nuevos tiempos". "Es un día de alegría para todo el colectivo y quiero destacar el trabajo de toda la gente de detrás que ha trabajado de forma ardua. Queremos liderar, innovar y ser pioneros en todas las medidas y esta es una más", manifestó.

"Acabar con las agresiones físicas es un tema capital, sobre todo en el fútbol base y es algo que me quita el sueño. En nuestra primera reunión con el CSD hubo una propuesta concreta de un modelo normativo que le vamos a presentar y que permita a los árbitros ser considerado agente de la autoridad. La realidad es que cada fin de semana tenemos alguna situación con agresiones físicas o verbales como la de este domingo en Aragón con una árbitra que lo pasó realmente mal", resaltó el directivo.

TEBAS RESALTA EL "CÓMO SE HA GESTADO" ESTE CONVENIO

Finalmente, Javier Tebas, también presente en este acto, calificó esta firma de "muy positiva e histórica", pero incidió sobre todo en "cómo se ha gestado". "Si lo comparamos con el pasado, es un cambio muy importante con la aparición del sindicato porque antes las negociaciones eran de sus honorarios y no eran con los árbitros sino con la RFEF y el CTA, que no eran la representación del colectivo arbitral. El sindicato aporta independencia", puntualizó.

El dirigente aclaró que para LaLiga "no era obligatorio participar" en este convenio y que lo ha hecho "con voz, pero sin voto", pero que es positivo porque "es un paso más en la modernización del colectivo arbitral". "Quedan algunos pasos más y trabajar en algún aspecto más para que a partir de junio tenga más cosas hasta 2030 y seguro que lo vamos a conseguir. Esta es una parte muy importante de la independencia del colectivo arbitral", afirmó.

Finalmente, no escondió que, de cara a la mejor del arbitraje en España, están "mirando más temas" para solucionar el fuera de juego, ironizando sobre "el golpeo del balón en el fuera de juego semiautomático". "Ya esa expresión de semi deja duda y ya se habla mucho de los famosos 'frames' por Real Madrid TV", declaró con una sonrisa.

"Hay un chip para el balón homologado por FIFA y a ver si en la próxima temporada se puede usar, pero requiere cámaras especiales en los campos. Hace falta la homologación, hay diversas marcas de balones en cada liga, y todo se tiene que coordinar", avisó el mandatario.